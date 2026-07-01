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Villalibrek 2029ra arte sinatu du Racingekin

Gernikako aurrelaria Kantabriako taldeko jokalaria da orain, klubak bere lagapenean jasotako erosketa aukera gauzatu ondoren.

(Foto de ARCHIVO) Asier Villalibre of Real Racing Club warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 07/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Asier Villalibre. Irudia: Europa Press
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asier Villalibre Racingeko jokalaria da jada, klubak bere lagapenean adostutako erosketa-klausula gauzatu ostean. Aurrelariak 2029ra arte sinatu du Kantabriako taldearekin.

Racing EA Sports Ligara itzultzeko giltzarrietako bat izan da gernikarra. Izan ere, 16 gol sinatu ditu jokatu dituen 31 partidatan, profesional mailan izan duen gol-errekorra.

Asier Villalibrek Racingen jarraituko du, EA Sports Ligan
Futbola EA Sports Liga Alaves Asier Villalibre

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.

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