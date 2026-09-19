Sivera detiene un penalti a Sancet, y el Athletic y el Alavés empatan en el derbi de San Mamés (0-0)
Ha sido un partido en el que el Athletic ha llevado la iniciativa, pero con poca profundidad, y el Alavés se ha mostrado muy firme. La jugada clave del encuentro ha llegado en el minuto 68, cuando el equipo bilbaíno ha dispuesto de un penalti; Oihan Sancet lo ha lanzado, pero Antonio Sivera, en una gran intervención, ha conseguido pararlo.
El Athletic y el Alavés han empatado, 0-0, en San Mamés, en el derbi vasco de la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027, este sábado por la tarde. En un partido en el que no ha habido goles, la jugada clave ha llegado en el minuto 68, cuando el Athletic ha dispuesto de un penalti, que ha lanzado Oihan Sancet, pero Antonio Sivera, en una gran intervención, ha logrado detener el chut del futbolista navarro. De esta manera, el Athletic, en la clasificación, suma ocho puntos, con seis partidos jugados, en tanto que el Alavés tiene once puntos, que ha conseguido en siete encuentros.
Edin Terzic ha situado en el once titular a Johaneko como lateral derecho, Aitor Paredes en el centro de la defensa y Mikel Jauregizar en el centro del campo; Quique Sánchez Flores ha optado por Jonny Otto, Carlos Protesoni, Ander Guevara en el centro del campo, y, en ataque, Mariano, en el equipo inicial.
El derbi ha comenzado igualado, con los dos equipos tratando de hacerse con el control del mediocampo. Robert Navarro ha efectuado el primer remate a puerta del partido. El Athletic buscaba más llevar la iniciativa, pero el Alavés se defendía con firmeza. Mediada la primera parte, apenas había ocasiones de gol en San Mamés.
El partido, así las cosas, respondía a las coordenadas habituales de los derbis: lucha cerrada entre los protagonistas, y pocas acciones brillantes. En el minuto 28, Jauregizar ha chutado desde el borde del área, y Sivera ha respondido con seguridad. Protesoni, tras una buena dejada de Lucas Boyé, ha chutado fuera, después.
En el minuto 39, Navarro ha lanzado un buen disparo desde la izquierda, que Sivera ha despejado bien. No ha habido más acciones reseñables antes del descanso.
Jesús Areso ha saltado al campo, tras el intermedio, en sustitución de Johaneko. La impresión era que el Athletic ha saltado al terreno de juego con más chispa, buscando que el juego tuviera más ritmo, pero lo cierto es que el derbi ha continuado muy igualado, muy cerrado. Hacia la hora de partido, Berenguer y Maroan han entrado en el derbi.
Yuri, con un buen zurdazo, ha puesto a prueba a Sivera, que ha mandado a córner. Sánchez Flores ha puesto en juego a Toni Martínez y a Youssef, y Rebbach, dañado, ha tenido que abandonar el césped.
En el minuto 67, el árbitro, García Verdura, ha señalado penalti, en una acción de Tenaglia sobre Nico Williams. Oihan Sancet ha tomado la responsabilidad del lanzamiento, pero Antonio Sivera, en una excelente intervención, ha conseguido despejar el tiro del futbolista navarro del Athletic.
Con en torno a 25 minutos todavía por delante, y con, entre otros hombres, Ángel Pérez, en el Alavés, y Peio Canales, en el Athletic sobre el verde, todo estaba por decidir. Los dos equipos han luchado por marcar un gol que les diera la victoria, pero ese tanto no ha llegado, y el Athletic y el Alavés se han repartido los puntos en el primer derbi de la temporada.