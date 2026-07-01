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2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako eta Hypermotion Ligako derbien egutegia

Honako hauek dira bi txapelketetako 14 derbien datak; lehena, 4. jardunaldian jokatuko dute Alavesek eta Osasunak, Mendizorrotzan, irailaren 6an.

Lucas Torro eta Pablo Ibañez Osasuna Alaves derbia

Aurreko Ligako Osasuna-Alaves derbiko jokaldi bat. Argazkia: Europa Press.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

LaLiga EA Sports futbol-txapelketak 2026-2027 denboraldirako egutegia iragarri du asteartean. Txapelketa abuztuaren 16ko asteburuan hasiko da. Iragan sasoian gertatu zen moduan, Euskal Herriko lau taldek jokatuko dute: Alavesek, Athleticek, Osasunak eta Realak. Honako hauek dira neurketen datak:

2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako derbiak

Lehen itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

4. jardunaldia, irailak 6, igandea: Alaves-Osasuna

7. jardunaldia, irailak 20, igandea: Athletic-Alaves

11. jardunaldia, azaroak 1, igandea: Athletic-Reala

12. jardunaldia, azaroak 8, igandea: Athletic-Reala

18. jardunaldia, urtarrilak 3, igandea: Reala-Osasuna

19. jardunaldia, urtarrilak 10, igandea: Alaves-Reala

Bigarren itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

23. jardunaldia, otsailak 7, igandea: Athletic-Osasuna

27. jardunaldia, martxoak 7, igandea: Alaves-Athletic

29. jardunaldia, martxoak 21, igandea: Reala-Alaves

33. jardunaldia, apirilak 21, igandea: Osasuna-Alaves

34. jardunaldia, maiatzak 2, igandea: Reala-Athletic

35. jardunaldia, maiatzak 9, igandea: Osasuna-Reala

Gainera, Eibar eta Reala B izango dira Hypermotion Ligan jokatuko duten euskal taldeak; bi derbitan arituko dira Gipuzkoako bi taldeak nor baino nor gehiago.

2026-2027 denboraldiko Hypermotion Ligako derbiak

Lehen itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

20. jardunaldia, urtarrilak 3, igandea: Eibar-Reala B

Bigarren itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

30. jardunaldia, martxoak 14, igandea: Reala B-Eibar

Futbola Hypermotion Liga Athletic Club Real Sociedad Alaves Osasuna SD Eibar EA Sports Liga Euskal Derbia

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LaLiga EA Sports
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.

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