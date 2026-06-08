EA Sports Liga
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Arbitrajeak arrazoia eman dio LaLigari, eta txapelketa abuztuaren 15-16ko asteburuan hasiko da

LaLigak eta Espainiako Futbolarien Elkarteak (AFE) ez duten datorren kanpainako egutegiaren inguruan akordiorik itxi, eta, beraz, Hitzarmen Kolektiboak dioen bezala, arbitrajera jo behar izan zuten. Orain organo horrek Javier Tebas buru duen erakundeari arrazoia eman dio.

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Rayo Vallecanoko jokalariak, amaitu berri den ligako azken goletako bat ospatzen. Argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

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2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligak lehen jardunaldia abuztuaren 15-16ko asteburuan izango du, arbitrajeak LaLigari arrazoia eman ostean. Espainiako Futbolarien Elkartea (AFE) data horren aurka dago. Elkarte horrek hurrengo asteburura atzeratu nahi du hasiera, Munduko Txapelketa jokatzen duten futbolariek atseden luzeagoa izan dezaten.

Patronalak eta sindikatuak ez zuten datorren kanpainako egutegiaren inguruan akordiorik itxi, batez ere EA Sports Ligaren hasierari eta LaLiga Hypermotionen amaierari dagokionean. Hori dela eta, Hitzarmen Kolektiboak dioen bezala, arbitrajera jo behar izan zuten, eta organo horrek arrazoia eman dio Javier Tebas buru duen erakundeari gatazkaren puntu guztietan, AFEko iturriek baieztatu dutenez.

Horrela, txapelketa abuztuaren 15-16ko asteburuan abiatuko da, LaLigak nahi zuen bezala. Tebasek defendatu zuen horrela errespetatzen zirela 21 opor-egunak eta denboraldiaurreko hiru asteak. Gainera, esan zuen lehen jardunaldi hori hainbat egunetan banatuta egongo zela ostiraletik, hilaren 14tik, hasita.

AFE

Interes ekonomikoak futbolarien osasunaren aurretik jarri dituzte

AFEren ustez, ordea, erabaki hori "kaltegarria" da Munduko Kopara joaten diren jokalarientzako, "ez dutelako prestakuntza egokirik izango eta, hain denboraldi gogorrari aurre egiteko, futbolarien osasuna arriskuan jartzen delako".

Halaber, sindikatuak deitoratu du "interes ekonomikoak futbolarien ongizatearen aurretik" jarri izana, eta, horregatik, argi du "inoiz baino beharrezkoagoa" dela egoera gatazkak konpontzeko hitzarmen kolektibo bat lehenbailehen negoziatzea.

David Aganzo buru duen elkarteari ere ez zaio gustatu Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) jokatu duen papera , "lekuz kanpo" egon delako, edo "patronalaren jarrera indartu" duelako.

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