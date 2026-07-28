La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse “graves deficiencias de seguridad” en las instalaciones y comenzarán a trabajar para subsanarlas este miércoles.

El Rayo podrá seguir jugando en el Estadio de Vallecas tras la intervención urgente que van a llevar a cabo por detectarse “graves deficiencias de seguridad” en el campo. El Gobierno de Madrid llevará a cabo esta actuación después de analizar los resultados de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto, previa a su reforma integral.

Según una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, previa a la futura remodelación, se ha generado una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que "compromete la seguridad y la operatividad del recinto".

Por su parte, el Rayo Vallecano está "muy sorprendido" por la decisión de la Consejería. "Estamos muy sorprendidos y trabajamos para solventar esta situación", han indicado fuentes del club.

El futbolista argentino Oscar Trejo, uno de los capitanes del Rayo Vallecano hasta la pasada temporada, ha afirmado que "duele" ver que el club "no siempre esté a la altura de todo lo que podría llegar a ser" y que "merece estabilidad, ambición y un proyecto que haga justicia a todo lo que representa".

Trejo ha lanzado este mensaje en sus redes sociales poco después de que se conociera la decisión de la Comunidad de Madrid. Sin hacer mención expresa a esta medida, Trejo ha lamentado la situación en la que está inmersa el club: "El Rayo Vallecano es mucho más que un equipo. Es un barrio, una forma de entender el fútbol, una historia de lucha y una afición que nunca abandona".

¿Butarque?

Por último, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dicho que el Rayo ya tiene designado otro estadio, aunque no ha confirmado si es Butarque en Leganés. "Queda tiempo, pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque, no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es", ha afirmado.

Además, Tebas no cuestionado la decisión de la Comunidad de Madrid porque, según él, apela a la seguridad de los aficionados y "no se puede poner en duda".