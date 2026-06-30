EA Sports Liga
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Bartzelona-Athletic, Real Madril-Reala, Alaves-Getafe eta Celta-Osasuna, lehen jardunaldian

Liga hasiera abuztuaren 15-16ko asteburuan jokatuko da, eta txapelketa maiatzaren 30ean amaituko da.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak bi aurkari zail izango dituzte aurrean, EA Sports Ligaren hasieran; izan ere, Terzicek taldeak FC Bartzelona egungo txapeldunaren aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Matarazzoren jokalariek gauza bera egingo dute Real Madrilen aurka Santiago Bernabeun, Espainiako Futbol Federazioak gaur egindako 2026-2027 denboraldiko zozketaren arabera.

Bestalde, Alavesek eta Osasunak aurkari printzipioz errazagoak izango dituzte lehen jardunaldian. Gainera, talde babazorroak estreinako neurketa etxean, Mendizorrotzan, izango du. Arabarrek Getafe hartuko dute. Quique Sanchez Floresen taldea izango da denboraldia etxean hasiko duen euskal talde bakarra. Osasunak, ostera, Balaidos bisitatuko du, Celtaren kontra indarrak neurtzeko.

Lehen jardunaldiko gainerako norgehiagokak Atletico Madril-Malaga, Deportivo A Coruña-Elx, Espanyol-Levante, Racing Santander-Vila-real, Sevilla-Rayo Vallecano eta Valentzia-Betis izango dira.

Liga hasiera abuztuaren 15-16ko asteburuan jokatuko da. Txapelketa maiatzaren 30ean bukatuko da.

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Alaves Osasuna Real Madril FC Bartzelona

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LaLiga EA Sports
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.

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