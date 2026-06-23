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Jon Ander Gonzalez epailea Lehen Mailara igo da, eta Olatz Rivera, Bigarren Mailara

Jon Ander Gonzalezek zazpi denboraldi eman ditu Bigarren Mailan, eta Olatz Rivera, ordea, 1. RFEFetik iritsi da Bigarren Mailara; 2017an, emakumezkoen Lehen Mailan egin zuen debuta, eta futbol profesionalean igo den bigarren emakumea da. Iosu Galech Bigarren Mailara pasa da, Lehen Mailatik.

Olatz Rivera epailea
Olatz Rivera, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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KIROLAK EITB

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Jon Ander Gonzalez euskal epailea Lehen Mailara igo da 2026-2017 denboraldirako, eta Olatz Rivera euskal epailea Bigarren Mailara igo da, Epaileen Batzorde Teknikoak iragarri duenez. Jon Ander Gonzalezek zazpi denboraldi eman ditu Bigarren Mailan, eta Olatz Rivera, ordea, 1. RFEFetik iritsi da Bigarren Mailara; 2017an, emakumezkoen Lehen Mailan egin zuen debuta, eta futbol profesionalean igo den bigarren emakumea da. Halaber, Iosu Galech nafarra Bigarren Mailara pasa da, Lehen Mailatik.

Jon Ander Gonzalez Barakaldon jaio zen, 1985ean, eta epe luzea eman du Bigarren Mailan, zazpi urtez aritu baita maila horretan; orain, aldiz, igoeraren saria jaso du.

Olatz Rivera 2017tik da epaile internazionala, eta 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopako finalean aritu zen. Marta Huerta de Haza izan zen, 2024an, futbol profesionalera iristen zen aurreneko emakumea, eta orain Riverak ere erdietsi du hori.

Iosu Galechekin batera ibiliko da Bigarren Maila horretan; izan ere, Galech, 2025-2026 denboraldian Lehen Mailan aritu eta gero, Bigarren Mailara pasa da.

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