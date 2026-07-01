Villalibre firma con el Racing hasta 2029

Asier Villalibre ya es parte de la plantilla del Racing, después de que el club haya hecho efectiva la cláusula de compra acordada en su cesión. El delantero ha firmado con el club verdiblanco hasta 2029.

El ‘Búfalo’ ha sido una de las piezas clave del regreso del Racing a LaLiga EA Sports. Y es que Villalibre ha firmado nada más y nada menos que 16 goles en 31 partidos que ha disputado, su récord de goles como profesional.