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Villalibre firma con el Racing hasta 2029

El delantero de Gernika ha pasado a ser jugador del conjunto cántabro después de que el club haya ejecutado la opción de compra incluida en su cesión.
(Foto de ARCHIVO) Asier Villalibre of Real Racing Club warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 07/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Asier Villalibre. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Villalibrek 2029ra arte sinatu du Racingekin
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Asier Villalibre ya es parte de la plantilla del Racing, después de que el club haya hecho efectiva la cláusula de compra acordada en su cesión. El delantero ha firmado con el club verdiblanco hasta 2029.

El ‘Búfalo’ ha sido una de las piezas clave del regreso del Racing a LaLiga EA Sports. Y es que Villalibre ha firmado nada más y nada menos que 16 goles en 31 partidos que ha disputado, su récord de goles como profesional. 

Asier Villalibre seguirá en el Racing de Santander, en LaLiga EA Sports
Fútbol LaLiga EA Sports Alavés Asier Villalibre

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