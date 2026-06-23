El árbitro Jon Ander González asciende a Primera División, y la árbitra Olatz Rivera a Segunda División

El árbitro vasco Jon Ander González ha ascendido a Primera División para la temporada 2026-2027 y la árbitra vasca Olatz Rivera ha ascendido a Segunda División, según ha anunciado el Comité Técnico de Árbitros. Jon Ander González ha dirigido durante siete temporadas partidos en Segunda División, en tanto que Olatz Rivera, que debutó en Primera División femenina en 2017, llega desde 1ª RFEF, y es la segunda mujer que asciende al fútbol profesional. Además, el colegiado navarro Iosu Galech pasa de Primera a Segunda División.

Jon Ander González, natural de Barakaldo, donde nació en 1985, ha obtenido el premio del ascenso a Primera, tras una prolongada trayectoria, de siete años, en Segunda.

Olatz Rivera, que es internacional desde 2017, dirigió la final de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026. Tras Marta Huerta de Haza, que lo hace desde 2024, es la segunda mujer que va a arbitrar partidos en Segunda División.

Coincidirá en esa categoría con Iosu Galech, que, tras arbitrar en Primera División en la temporada 2025-2026, lo hará en Segunda en la próxima campaña.