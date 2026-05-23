Empate de la Real Sociedad ante el Espanyol (1-1) y derrotas del Alavés contra el Rayo Vallecano (1-2) y del Athletic en el Bernabéu (4-2)

La Real Sociedad ha empatado, 1-1, ante el Espanyol, en el RCDE Stadium, el Alavés ha perdido, 1-2, en Mendizorrotza, frente al Rayo Vallecano, y el Athletic ha caído, 4-2, contra el Real Madrid, en el Bernabéu, en la trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este sábado por la noche. En Barcelona, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Vitoria-Gasteiz, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en Madrid, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el subcampeón de Liga.

Espanyol vs. Real Sociedad (1-1)

En este contexto, la Real Sociedad ha cerrado el campeonato con un empate en casa del Espanyol. Rino Matarazzo ha dispuesto un once con novedades, entre ellas la de Unai Marrero en la portería, ya que Álex Remiro ha sentido molestias en el calentamiento y, finalmente, ha quedado fuera de la convocatoria. En el minuto 28, Orri Óskarsson, con habilidad, ha adelantado a la Real, que ha visto cómo en la segunda mitad, en el minuto 65, Roberto Fernández ha hecho el gol de la igualada. Así, la Real Sociedad ha concluido la Liga en décima posición, con 46 puntos.