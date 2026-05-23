38ª jornada
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Empate de la Real Sociedad ante el Espanyol (1-1) y derrotas del Alavés contra el Rayo Vallecano (1-2) y del Athletic en el Bernabéu (4-2)

En el RCDE Estadium, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Mendizorrotza, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en el Bernabéu, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el Real Madrid.
LaLiga EA Sports
Fotos: Real Sociedad, Alavés y Athletic.
Euskaraz irakurri: Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha empatado, 1-1, ante el Espanyol, en el RCDE Stadium, el Alavés ha perdido, 1-2, en Mendizorrotza, frente al Rayo Vallecano, y el Athletic ha caído, 4-2, contra el Real Madrid, en el Bernabéu, en la trigésima octava y última jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este sábado por la noche. En Barcelona, Óskarsson ha adelantado a la Real, y el Espanyol ha empatado en el segundo tiempo; en Vitoria-Gasteiz, Toni Martínez ha hecho el 1-0, pero el Rayo Vallecano ha remontado en el tramo final; y en Madrid, Guruzeta e Izeta han hecho los goles del Athletic, que ha caído ante el subcampeón de Liga.

Espanyol vs. Real Sociedad (1-1)

En este contexto, la Real Sociedad ha cerrado el campeonato con un empate en casa del Espanyol. Rino Matarazzo ha dispuesto un once con novedades, entre ellas la de Unai Marrero en la portería, ya que Álex Remiro ha sentido molestias en el calentamiento y, finalmente, ha quedado fuera de la convocatoria. En el minuto 28, Orri Óskarsson, con habilidad, ha adelantado a la Real, que ha visto cómo en la segunda mitad, en el minuto 65, Roberto Fernández ha hecho el gol de la igualada. Así, la Real Sociedad ha concluido la Liga en décima posición, con 46 puntos.

Resumen del partido

0-1: Óskarsson (minuto 28)

1-1: Roberto Fernández (minuto 65)

Alavés vs. Rayo Vallecano (1-2)

En un partido cuyos prolegómenos han estado marcados por el homenaje que ha recibido el equipo del Alavés que hace 25 años, en 2001, alcanzó la final de la Copa de la UEFA, los de Quique Sánchez Flores se han puesto pronto por delante en el marcador, por medio de Toni Martínez, que ha marcado el 1-0 en el minuto 13. El Rayo Vallecano ha remontado el resultado en los últimos veinte minutos, por mediación de Camello y de Nteka. Con este 1-2, el Alavés cierra el campeonato en el puesto decimocuarto, con 43 puntos. 

Resumen del partido 

1-0: Toni Martínez (minuto 13)

1-1: Camello (minuto 73)

1-2: Nteka (minuto 90)

Real Madrid vs. Athletic (4-2)

En el Santiago Bernabéu, el Athletic ha concluido la Liga con derrota, por 4-2, ante el Real Madrid. Los dos goles del equipo rojiblanco han llegado en el tiempo de prolongación de cada periodo, y han sido conseguidos de manera brillante; Gorka Guruzeta, ha hecho el primero, que suponía el 2-1 en ese momento, y Urko Izeta ha marcado el segundo tanto del Athletic, el 4-2 definitivo. El conjunto de Ernesto Valverde ha terminado la Liga en duodécima posición, con 45 puntos.

Resumen del partido

1-0: Gonzalo (minuto 12)

2-0: Bellingham (minuto 41)

2-1: Guruzeta (minuto 46 del primer tiempo)

3-1: Mbappé (minuto 51)

4-1: Brahim (minuto 88)

4-2: Izeta (minuto 91)

Fútbol Athletic Club Real Sociedad Alavés Goles LaLiga EA Sports

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