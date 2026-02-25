El partido Rayo Vallecano-Real Oviedo se jugará el 4 de marzo, a las 19:00 horas
El partido Rayo Vallecano-Real Oviedo, que fue aplazado el pasado 7 de febrero por el mal estado del césped del estadio de Vallecas, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas.
Se trata de un partido que puede marcar la lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports, en la que están implicados un buen número de equipos. En estos momentos, el Rayo Vallecano, con 26 puntos, ocupa la 15ª posición, en tanto que el Real Oviedo, con 17 puntos, cierra la tabla clasificatoria.
El Rayo Vallecano, que entrena el navarro Iñigo Pérez, es el próximo rival del Athletic, que visitará el equipo madrileño este sábado.
