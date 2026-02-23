El Mallorca se carga a Jagoba Arrasate
El RCD Mallorca ha destituido al entrenador vizcaíno Jagoba Arrasate, según ha informado el club bermellón en una nota. Arrasate es el sexto relevo de la presente temporada en los banquillos de LaLiga EA Sports.
Según ha explicado el equipo bermellón, “la decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada”.
El Mallorca ha agradecido el trabajo del técnico de Berriatua, “la profesionalidad y la dedicación” mostradas por él y todo su staff técnico. “Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad”, ha reafirmado el club bermellón.
Por último, el club le ha deseado “la mayor de las suertes” tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos.
El Mallorca es decimoctavo en LaLiga EA Sports tras sumar seis victorias, seis empates y 13 derrotas en lo que va de curso, lo que le ha hecho pasar ya 10 jornadas en posiciones de descenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División), con sus 24 puntos.
