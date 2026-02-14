Sevilla vs Alaves (1-1)
Almeyda eta epailearen arteko liskar izugarria Sevilla-Alaves partidan

SEVILLA, 14/02/2026.- El árbitro Galech Apezteguía expulsa al entrenador del Sevilla Matías Almeyda (3d), durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/José Manuel Vidal
Almeyda eta arbitroa. Argazkia: EFE
Iosu Galech Apezteguia epaile nafarrak Sevillako entrenatzailea kanporatu du  behin eta berriz protesta egiteagatik. Entrenatzaileak ez dio jaramonik egin zelaia uzteko aginduari, epailea partida lau minutuz gelditzera behartuz, Almeydak aurre egiten zion bitartean..

