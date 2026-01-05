EA Sports Liga
Euskal taldeen neurketen ordutegiak EA Sports Ligako 21. jardunaldian

Osasunak eta Athleticek urtarrilaren 24an, larunbatean, jokatuko dituzte ligako norgehiagokak, eta Realak eta Alavesek 25ean, igandean.

Guedes Real Sociedad-Atletico liga

Guedes Realeko aurrelaria, Atletico Madrilen aurkako partidan. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

EA Ligako 21. jardunaldiko Rayo Vallecano-Osasuna eta Sevilla-Athletic partidak urtarrilaren 24an jokatuko dira, eta Reala-Celta eta Alaves-Betis neurketak hilaren 25ean, igandean, jokatuko dira.

- 20. jardunaldiko ordutegiak:

Urtarrilak 23, ostirala: 21:00 Levante-Elx

Urtarrilak 24, larunbata: 14:00 Rayo Vallecano-Osasuna, 16:15 Valentzia-Espanyol, 18:30 Sevilla-Athletic, 21:00 Vila-real-Real Madril

Urtarrilak 25 , igandea: 14:00 Atletico Madril-Mallorca, 16:15 Bartzelona-Oviedo, 18:30 Reala-Celta, 21:00 Alaves-Betis

Urtarrilak 26, astelehena: 21:00 Girona-Getafe

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Osasuna Alaves

