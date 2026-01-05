Horarios de los partidos de los equipos vascos en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Los partidos correspondientes a la jornada 21 de LaLiga EA Sports Rayo Vallecano-Osasuna y Sevilla-Athletic se disputarán el próximo sábado 24 de enero, y el Real Sociedad-Celta y el Alavés-Betis se jugarán el domingo 25.

- Horarios de la 20ª jornada:

Viernes 23 enero: 21:00 Levante-Elche

Sábado 24 enero: 14:00 Rayo Vallecano-Osasuna, 16:15 Valencia-Espanyol, 18:30 Sevilla-Athletic, 21:00 Villarreal-Real Madrid

Domingo 25 enero: 14:00 Atlético de Madrid-Mallorca, 16:15 Barcelona-Oviedo, 18:30 Real Sociedad-Celta, 21:00 Alavés-Betis

Lunes 26 enero: 21:00 Girona-Getafe