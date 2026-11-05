Cristiano Ronaldok Portugalgo selekzioa utziko duela iragarri du
Futbolaria, 41 urtekoa bera, 234 partidatan izan da internazionala, eta 146 gol sartu ditu Portugalekin; bere ibilbidean, 2016ko Eurokopa, 2019ko Nazioen Liga eta 2025eko Nazioen Liga irabazi ditu. 2003an egin zuen debuta, 18 urte zituela.
Cristiano Ronaldok Portugalgo selekzioa behin betiko utziko duela iragarri du ostegunean; sare sozialetan mezu bat utzi du, eta, adierazi duenez, “selekzioko zazpi zenbakia duen elastikoa bueltatzeko eguna iritsi da”.
“Gu guztion selekzioari zazpi zenbakia duen elastikoa bueltatzeko eguna iritsi da. Inoiz ez nuen sentitu esklusiboki nirea zenik, baina, 23 urtez, hori janzteko pribilejioa eta erantzukizuna izan ditut”, adierazi du Instagramen partekatu duen ia bost minutuko bideo batean. Bideoan, ikusten zaio nola irakurtzen ari den gutun bat, eta, bitartean, bere ibilbideko irudiak daude ikusgai.
Futbolaria, 41 urtekoa bera, 234 partidatan izan da internazionala, eta 146 gol sartu ditu Portugalekin; bere ibilbidean, 2016ko Eurokopa, 2019ko Nazioen Liga eta 2025eko Nazioen Liga irabazi ditu. 2003an egin zuen debuta, 18 urte zituela.
“Zuen kapitaina izateko pribilejioa izan nuen; baina kapitain bat ez dabil bakarka, eta zuek nire historiako zatia zarete”, nabarmendu du. Gogoratu du, halaber, herrialdeak behar dituela “amore ematen ez duten jokalariak”, eta belaunaldi berriak, “inoiz inor iritsi ez zen norabait heltzea posible dela pentsatzen duten belaunaldi berriak”.
Duela gutxi, Cristiano Ronaldori zigorra ezarri zioten, irailaren 30ean Portugalgo kontzentrazioa utzi izateagatik; zurrumurruek, baina, bazioten Jorge Jesus hautatzaileak Portugalgo hurrengo deialdian sartzeko asmoa zuela.