Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal

El futbolista, de 41 años, ha sido internacional en 234 ocasiones, y ha marcado 146 goles con la selección portuguesa, con la que ha ganado la Eurocopa de 2016, La Liga de Naciones de 2019, y la Liga de Naciones de 2025. Debutó en 2003, con 18 años.

"Tuve el privilegio de ser vuestro capitán; pero un capitán no camina solo, y vosotros formáis parte de mi historia", ha aseverado, recordando que el país necesita a "jugadores que nunca se rindan", y nuevas generaciones que "creen que es posible llegar a donde nadie llegó".

Cristiano Ronaldo fue sancionado, recientemente, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre, pero se rumoreaba que iba a ser incluido en la prelista de convocados para los próximos partidos de Portugal elaborada por el seleccionador, Jorge Jesus.



