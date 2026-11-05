Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha anunciado este jueves su retirada definitiva de la selección de Portugal, con una publicación en redes sociales en la que ha afirmado que ha llegado "el día de devolver la camiseta siete de la selección".
"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", señala en un vídeo en Instagram de cerca de cinco minutos de duración, en el que aparece leyendo una carta mientras se muestran imágenes de su carrera deportiva.
El futbolista, de 41 años, ha sido internacional en 234 ocasiones, y ha marcado 146 goles con la selección portuguesa, con la que ha ganado la Eurocopa de 2016, La Liga de Naciones de 2019, y la Liga de Naciones de 2025. Debutó en 2003, con 18 años.
"Tuve el privilegio de ser vuestro capitán; pero un capitán no camina solo, y vosotros formáis parte de mi historia", ha aseverado, recordando que el país necesita a "jugadores que nunca se rindan", y nuevas generaciones que "creen que es posible llegar a donde nadie llegó".
Cristiano Ronaldo fue sancionado, recientemente, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre, pero se rumoreaba que iba a ser incluido en la prelista de convocados para los próximos partidos de Portugal elaborada por el seleccionador, Jorge Jesus.