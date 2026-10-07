Messi se despide de la selección de Argentina tras 21 años y 126 goles

Antes del tanto, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32. En el arranque del segundo tiempo, (m. 48) sacó un córner que Nicolás Otamendi aprovechó para inaugurar el marcador con un toque seco. También fue el último encuentro para Otamendi, en su partido número 140. El segundo gol de Argentina fue obra de Nico Paz, que amplió la ventaja gracias a un lanzamiento desde fuera del área.



Después del pitido final, el árbitro Fernando Véjar le regaló sus tarjetas a Messi, los demás jugadores de ambas selecciones hicieron fila para saludarle y todos miraron al cielo para ver el espectáculo de luces formado por drones que reflejaron la figura de Messi y la camiseta que lució desde su debut en 2005.