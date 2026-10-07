Messi se despide de la selección de Argentina tras 21 años y 126 goles
Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina con una victoria por 3-0 ante el Benín, en Buenos Aires. El argentino deja atrás 21 años de trayectoria, 208 partidos y 126 goles marcados, el último de ellos de penalti, en una noche cargada de muchas emociones, homenajes y lágrimas. Ha ganado cuatro títulos con la Albiceleste: dos veces la Copa América (2021 y 2024), un Mundial (Catar 2022) y la Finalissima en 2022.
Su gol número 126 llegó a los 70 minutos de partido, con un zurdazo potente que entró por el palo izquierdo del portero de Benín, Marcel Dandjinou.
Messi celebra el gol de penalti durante el encuentro ante el Benín. EFE
Antes del tanto, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32. En el arranque del segundo tiempo, (m. 48) sacó un córner que Nicolás Otamendi aprovechó para inaugurar el marcador con un toque seco. También fue el último encuentro para Otamendi, en su partido número 140. El segundo gol de Argentina fue obra de Nico Paz, que amplió la ventaja gracias a un lanzamiento desde fuera del área.
Después del pitido final, el árbitro Fernando Véjar le regaló sus tarjetas a Messi, los demás jugadores de ambas selecciones hicieron fila para saludarle y todos miraron al cielo para ver el espectáculo de luces formado por drones que reflejaron la figura de Messi y la camiseta que lució desde su debut en 2005.
El argentino recibió la ovación del público al final del partido. EFE