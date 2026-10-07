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David Silva futbol profesionalera itzuliko da Hong Kongen
Arguineguinekoa futbol profesionalera itzuliko da 40 urterekin, Hong Kongeko Ligan, Sha Tin Gorenean.
David Silva futbol profesionalera itzuli da 2023an Realarekin denboraldiaurrea egiten ari zela belauneko aurreko lotailu gurutzatuko lesio batengatik erretiratu ostean.
40 urteko erdilariak Hong Kongeko Ligako Supreme Sha Tin taldean jokatuko du. Klub txinatarrak bere sare sozialetan jakitera eman duenez, "David Silva laster iritsiko da Hong Kongera instalatzeko, entrenamenduekin hasteko eta bere sasoi fisiko onena lortzeko prestaketekin hasteko, zelaian debuta egin aurretik".
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