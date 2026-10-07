David Silva vuelve al fútbol profesional en Hong Kong

David Silva vuelve al fútbol profesional tras retirarse en 2023 por una lesionarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla mientras realizaba la pretemporada con la Real Sociedad.

El centrocampista de 40 años jugará en el Supreme Sha Tin de la Liga de Hong Kong. Según ha dado a conocer el club chino en sus redes sociales, “David Silva llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con el equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar en el campo”.