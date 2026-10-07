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David Silva vuelve al fútbol profesional en Hong Kong

El de Arguineguín vuelve al fútbol profesional a sus 40 años. Lo hará en la Liga de Hong Kong, en el Supreme Sha Tin.
David Silva (Reala)
David Silva Realeko jokalaria zenean. Argazkia: Europa Press
Euskaraz irakurri: David Silva futbol profesionalera itzuliko da Hong Kongen
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

David Silva vuelve al fútbol profesional tras retirarse en 2023 por una lesionarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla mientras realizaba la pretemporada con la Real Sociedad.

El centrocampista de 40 años jugará en el Supreme Sha Tin de la Liga de Hong Kong. Según ha dado a conocer el club chino en sus redes sociales, “David Silva llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con el equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar en el campo”.

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