AEBko inbertitzaile batek Girondins erosi du euro baten truke, eta taldearen zor guztiak bere gain hartu ditu
Bordeleko Girondins, sei aldiz Ligue 1eko txapelduna izandakoa, mailaz jaisten joan da 2022tik, eta orain Frantziako futbolaren seigarren mailan dago. Klubak arazo ekonomiko larriak ditu, eta desagertzeko zorian dago.
Park Bench AEBko inbertitzaile taldeak Bordeleko FC Girondins erosi du asteazken honetan. Inbertitzaileak bere gain hartuko ditu klub frantziarraren zor guztiak, behin oniritzia jasota, futbol taldeak ohar batean jakinarazi duenez.
Johaneko lapurtarra, Athleticeko lehen taldeko jokalaria, Girondenseko jokalaria izan zen. 2019an, 15 urterekin, Frantziako klubeko harrobiara iritsi zen. 2022ko urtarrilaren 2an, Girondinsekin debuta egin zuen Frantziako Kopan, Bresten aurka 3-0 galduta. Maiatzaren 21ean, debuta egin zuen Ligue 1ean, talde berdinaren aurka lortutako garaipenean (2-4).
Girondins, sei aldiz Ligue 1eko txapelduna izandakoa, mailaz jaisten joan da 2022tik, eta une honetan Frantziako futbolaren seigarren mailan dago. Taldeak finantza arazo larriak ditu, eta kluba desagertzeko zorian jarri dute. Hala ere, Park Bench akordio batera iritsi da egungo jabearekin, Gerard Lopezekin, kluba euro baten truke erosteko.
Gainera, taldearen jabe berriek bere gain hartuko dute Girondensen zor guztia, Akitania Berriko Futbol Ligaren Kudeaketa Kontrolatzeko Eskualde Batzordeak oniritzia eman ondoren.
"Operazio hau euro bateko salneurri sinboliko batekin itxi da, zorrak bere gain hartuz. Erosteko legezko prozeduraren barruan, erosleei elkarrizketa egingo die datozen egunetan Akitania Berriko Futbol Ligaren Kudeaketa Kontrolatzeko Eskualde Batzordeak", azaldu du Girondinsek bere webgunean.