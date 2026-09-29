Premier Liga: “Cityk arauak sistematikoki urratu zituen ia hamarkada batean zehar"
"Kasu hau eta bere erabakia Premier Ligako historian garrantzitsuena da", adierazi du Richard Masters Ingalaterrako Ligako presidenteak. Manchester Cityk, ostera, berretsi du "errugabea" dela eta "irmo" jokatuko duela akusazioetatik defendatzeko.
Richard Masters Premier Ligako presidente exekutiboaren ahotan, Manchester Cityk txapelketako arauak "sistematikoki urratu zituen ia hamarkada batean zehar", bederatzi denboralditan. Gainera, Cityren aurkako auzia "ligaren historian garrantzitsuena" dela erantsi du Mastersek.
Honenbestez, Premier Ligak astearte honetan baieztatu duenez, Manchester Cityk 2023ko otsailean leporatu zizkion finantza akusazio gehienen erruduna da. Talde ingelesari duela hiru urte baino gehiago 2008-2009 eta 2017-2018 denboraldien artean 115 irregulartasun leporatu zizkioten.
"Kasu hau eta bere erabakia Premier Ligako historian garrantzitsuena da. Gauza batzuk oraindik erabaki behar dira, hala nola zigorra, baina orain, erabaki hau daukagunean, prozesuaren gainerako fasetan azkar aurrera egiteko konpromisoa dugu, ligari, gure klubei eta zaleei ziurtasuna emateko", gaineratu du Mastersek.
Orain, kontua da batzorde independenteak erabakiko duela zein den zigor egokia, isun ekonomikotik hasi, puntu galeraraino, maila jaitsieraraino edo ligatik kanporatzeraino.
Manchester Cityk, aldiz, bere "etsipena" eta "harridura" azaldu ditu Premier Ligako batzorde independenteak errudun jo ostean, eta berretsi du "errugabea" dela eta "irmo" jokatuko duela akusazioetatik defendatzeko.