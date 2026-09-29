Ingalaterra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Premier Liga: “Cityk arauak sistematikoki urratu zituen ia hamarkada batean zehar"

"Kasu hau eta bere erabakia Premier Ligako historian garrantzitsuena da", adierazi du Richard Masters Ingalaterrako Ligako presidenteak. Manchester Cityk, ostera, berretsi du "errugabea" dela eta "irmo" jokatuko duela akusazioetatik defendatzeko.

MANCHESTER (United Kingdom), 25/09/2026.- (FILE) - General aerial view of Etihad Stadium ahead of the English Premier League match Manchester City against Aston Villa, in Manchester, Britain, 24 May 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester City taldearen Etihad Stadiuma. Argazkia: EFE

KIROLAK EITB LOGO

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Richard Masters Premier Ligako presidente exekutiboaren ahotan, Manchester Cityk txapelketako arauak "sistematikoki urratu zituen ia hamarkada batean zehar", bederatzi denboralditan. Gainera, Cityren aurkako auzia "ligaren historian garrantzitsuena" dela erantsi du Mastersek.  

Honenbestez, Premier Ligak astearte honetan baieztatu duenez, Manchester Cityk 2023ko otsailean leporatu zizkion finantza akusazio gehienen erruduna da. Talde ingelesari duela hiru urte baino gehiago 2008-2009 eta 2017-2018 denboraldien artean 115 irregulartasun leporatu zizkioten.

"Kasu hau eta bere erabakia Premier Ligako historian garrantzitsuena da. Gauza batzuk oraindik erabaki behar dira, hala nola zigorra, baina orain, erabaki hau daukagunean, prozesuaren gainerako fasetan azkar aurrera egiteko konpromisoa dugu, ligari, gure klubei eta zaleei ziurtasuna emateko", gaineratu du Mastersek.

Orain, kontua da batzorde independenteak erabakiko duela zein den zigor egokia, isun ekonomikotik hasi, puntu galeraraino, maila jaitsieraraino edo ligatik kanporatzeraino.

Manchester Cityk, aldiz, bere "etsipena" eta "harridura" azaldu ditu Premier Ligako batzorde independenteak errudun jo ostean, eta berretsi du "errugabea" dela eta "irmo" jokatuko duela akusazioetatik defendatzeko.

Futbola Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X