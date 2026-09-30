El FC Girondins de Burdeos, que milita en la sexta división francesa, ha sido comprado este miércoles por la simbólica cantidad de 1 euro por el grupo inversor deportivo estadounidense Park Bench, quien asumirá la totalidad de las deudas financieras del club una vez reciba el visto bueno, según ha informado la entidad francesa en un comunicado oficial.

El labortano Johaneko, actual jugador de la primera plantilla del Athletic, perteneció al Girondens. En 2019, con 15 años, se incorporó a la cantera del club galo. El 2 de enero de 2022 hizo su debut profesional con el Girondins en una derrota por 3-0, en la Copa de Francia, ante el Brest. El 21 de mayo debutó en Ligue 1 en un triunfo ante el Brest (2-4).

El Girondins, seis veces campeón de la Ligue 1, ha ido descendiendo de categoría desde 2022 hasta encontrarse actualmente en la sexta división del fútbol, debido a los graves problemas financieros que ha atraviesa y que han puesto al club al borde de su desaparición. Sin embargo, Park Bench ha llegado a un acuerdo con el actual propietario, Gérard Lopez, para comprar el club por un euro.

Además, los futuros nuevos propietarios de la entidad se harán cargo de toda la deuda de la entidad, una vez que la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nueva Aquitania dé el visto bueno.

"Esta transacción se cierra por un precio simbólico de un euro, asumiendo las deudas. Como parte del procedimiento legal de adquisición, los compradores serán entrevistados en los próximos días por la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nueva Aquitania", ha expresado el Girondins en un comunicado oficial en su página web.