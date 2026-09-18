Oyarzabal, Simon, Laporte, Williams eta Zubimendi Espainiaren deialdian Nazioen Ligarako
Euskal futbol taldeen bost ordezkariek Nazioen Ligako hiru partida jokatuko dituzte Ingalaterra, Txekiar Errepublika eta Kroaziaren aurka.
Mikel Oyarzabal (Reala), Unai Simon, Nico Williams eta Aymeric Laporte (Athletic Club) eta Martin Zubimendi (Arsenal) deitu ditu Espainiako selekzioko hautatzaileak Munduko Txapelketaren osteko lehen deialdian.
Euskal futbolaren bost ordezkariek Nazioen Ligako hiru partida jokatuko dituzte Ingalaterra, Txekiar Errepublika eta Kroaziaren aurka.
Espainiako selekzioak Ingalaterra (Wembley) bisitatuko du irailaren 26an, eta Kroazia hartuko du hilaren 29an Sevillan eta Txekia urriaren 3an Oviedon; hilaren 6an, berriz, Kroaziara joango da nazioarteko geldialdi hau amaitzeko.
Deialdi osoa
Atezainak: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal, ENG) eta Josep Martinez (Inter Milan, ITA).
Defentsak: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marc Pubill (Atletico Madril), Eric Garcia (Bartzelona), Dean Huijsen (Real Madril), Pau Cubarsi (Bartzelona), Aymeric Laporte (Athletic), Alejandro Grimaldo (Atletico Madril) eta Marc Cucurella (Real Madril).
Erdilariak: Rodri (Bartzelona), Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (Bartzelona), Fabian (Paris Saint-Germain, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Alex Baena (Atletico Madril) eta Fermin Lopez (Bartzelona).
Aurrelariak: Dani Olmo (Bartzelona), Lamine Yamal (Bartzelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain, FRA), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Reala), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) eta Nico Williams (Athletic).