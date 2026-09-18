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Oyarzabal, Simón, Laporte, Williams y Zubimendi, en la convocatoria de España para la Liga de Naciones

Los cinco representantes del fútbol vasco repiten en la convocatoria para jugar tres partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra, la República Checa y Croacia.
LAS ROZAS (MADRID), 18/09/2026.- Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, da la lista de convocados para los primeros partidos de la Liga de Naciones, este viernes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). EFE/ Fernando Villar
El seleccionador Luis de la Fuente. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Oyarzabal, Simon, Laporte, Williams eta Zubimendi, Espainiaren deialdian Nazioen Ligarako
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Los futbolistas Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte (Athletic Club), además de Martín Zubimendi (Arsenal) han sido llamados por el seleccionador de España en la primera convocatoria tras el Mundial.

Los cinco representantes del fútbol vasco repiten en la convocatoria para jugar tres partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra, la República Checa y Croacia.

La selección visitará Inglaterra el 26 de septiembre, recibirá a Croacia el 29 y a República Checa el 3 de octubre, y finalizará el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.

Lista completa

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Josep Martínez (Inter de Milán, ITA).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Marc Cucurella (Real Madrid).

Centrocampistas: Rodri (FC Barcelona), Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabián (París Saint-Germain, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Fermín López (FC Barcelona).

Delanteros: Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (París Saint-Germain, FRA), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) y Nico Williams (Athletic Club).

Unai Simón Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal Athletic Club Martin Zubimendi Nico Williams

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