Oyarzabal, Simón, Laporte, Williams y Zubimendi, en la convocatoria de España para la Liga de Naciones

Los futbolistas Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte (Athletic Club), además de Martín Zubimendi (Arsenal) han sido llamados por el seleccionador de España en la primera convocatoria tras el Mundial.

Los cinco representantes del fútbol vasco repiten en la convocatoria para jugar tres partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra, la República Checa y Croacia.

La selección visitará Inglaterra el 26 de septiembre, recibirá a Croacia el 29 y a República Checa el 3 de octubre, y finalizará el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.