Oyarzabal, Simón, Laporte, Williams y Zubimendi, en la convocatoria de España para la Liga de Naciones
Los futbolistas Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte (Athletic Club), además de Martín Zubimendi (Arsenal) han sido llamados por el seleccionador de España en la primera convocatoria tras el Mundial.
Los cinco representantes del fútbol vasco repiten en la convocatoria para jugar tres partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra, la República Checa y Croacia.
La selección visitará Inglaterra el 26 de septiembre, recibirá a Croacia el 29 y a República Checa el 3 de octubre, y finalizará el parón internacional viajando a Croacia el 6 de octubre.
Lista completa
Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Josep Martínez (Inter de Milán, ITA).
Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Marc Cucurella (Real Madrid).
Centrocampistas: Rodri (FC Barcelona), Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabián (París Saint-Germain, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid) y Fermín López (FC Barcelona).
Delanteros: Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (París Saint-Germain, FRA), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roberto Fernández (Espanyol), Víctor Muñoz (Liverpool, ENG) y Nico Williams (Athletic Club).