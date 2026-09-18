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Irungo Stadium Gal zelaiak 100 urte bete ditu

Iragarkia
Stadium Gal
18:00 - 20:00
Stadium Gal zelaia. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Irungo Stadium Gal zelaiak bere 100 urteak ospatuko ditu aste honetan, larunbatean epizentroa izango duen jarduera programa batekin. Milaka istorio ditu kontatzeko zelai honek.

Futbola

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