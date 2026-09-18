Aniversario
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Stadium Gal de Irun cumple 100 años

Publicidad
Stadium Gal
18:00 - 20:00
Campo del Stadium Gal. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Irungo Stadium Gal zelaiak 100 urte bete ditu
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Stadium Gal de Irun celebra esta semana sus 100 años con un programa de actividades que tendrá su epicentro el sábado y que cuenta con miles de historias que contar.

Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X