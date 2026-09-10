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Jose Luis Mendilibarrek ez du Olympiakos entrenatzen jarraituko

Talde greziarrak 2024ko otsailean fitxatu zuen Zaldibarko entrenatzailea, eta datorren urteko ekainera arteko kontratua zuen. Hainbat hedabidek zabaldutakoaren arabera, Imanol Alguacilek hartuko du haren tokia aurrerantzean.

Jose Luis Mendilibar, head coach of Olympiacos, gestures during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Olympiacos FC and Real Madrid C.F. at Stadio Georgios Karaiskakis on November 26, 2025 in Piraeus, Greece.
José Luis Mendilibarren artxiboko irudia. Argazkia: Eurooa Press
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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Mendilibar zaldibartarrak ez duela Olympiakos entrenatzen jarraituko jakinarazi zuen talde greziarrak asteazken honetan, ohar baten bidez.

Mendilibarren gidaritzapean, Olinpiakosek UEFAko Liga Konferentzia irabazi zuen 2024an. Horrez gain, Greziako Liga, Kopa eta Superkopa eskuratu zituen 2024-25 denboraldian.

2024ko otsailean fitxatu zuten, eta datorren urteko ekainera arteko kontratua zuen. Zuri-gorriek etxetik kanpo berdindu zuten Volos FC taldearekin Greziako Ligako hirugarren jardunaldian. Horren ostean eman dute erabakiaren berri.

Iragan sasoian, bigarren izan ziren Greziako Ligan, Atenasko AEK txapeldunaren atzetik, eta Greziako Kopatik kanpo geratu ziren.

Imanol Alguacilek ordezkatuko du

Zenbait komunikabidek zabaldu dutenez, Imanol Alguacilek entrenatuko du aurrerantzean Olympiakos. Otsailean Al-Shabab taldea utzi zuenez gero, entrenatzaile gipuzkoarrak ez du beste proiekturik izan. 

José Luis Mendilibar Futbola

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