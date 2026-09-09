2026ko Urrezko Baloirako izendatuen zerrenda osoa
Urriaren 26an, Londresen, hala egingo dute; orduan, “France Football” aldizkariaren iritziz mundu mailan 2026ko futbolaririk onenek sariak jasoko dituzte. Hona hemen nortzuk dauden izendatuta, golardo bakoitzean.
2026ko Urrezko Baloiaren sariak urriaren 26an emango dituzte, Londresen, eta izendatuak iragarri dituzte. Hona hemen golardo bakoitzean izendatutako futbolarien eta kluben zerrenda, osorik.
Izendatuen zerrenda
Emakumezkoen futbola
Urrezko Baloia
Selma Bacha (Olympique Lyon eta Frantzia)
Barbra Banda (Orlando Pride eta Zambia)
Klara Bühl (Bayern Munich eta Herbehereak)
Esmee Brugts (Bartzelona eta Herbehereak)
Mariona Caldentey (Arsenal eta Espainia)
Scarlett Camberos (Club America eta Mexiko)
Kerstin Casparij (Manchester City eta Herbehereak)
Temwa Chawinga (Kansas City Current eta Malawi)
Cata Coll (Bartzelona eta Espainia)
Melchie Dumornay (Olympique Lyon eta Haiti)
Caroline Graham Hansen (Bartzelona eta Norvegia)
Alex Greenwood (Manchester City eta Ingalaterra)
Patri Guijarro (Bartzelona eta Espainia)
Pernille Harder (Bayern Munich eta Danimarka)
Yui Hasegawa (Manchester City eta Japonia)
Rose Lavelle (Gotham FC eta Estatu Batuak)
Mapi Leon (Bartzelona eta London City Lionesses eta Espainia)
Lorena (Kansas City Current eta Brasil)
Melvine Malard (Manchester United eta Chelsea eta Frantzia)
Manaka Matsukubo (North Carolina Courage eta Chelsea eta Japonia)
Vivianne Miedema (Manchester City eta Herbehereak)
Ewa Pajor (Bartzelona eta Polonia)
Claudia Pina (Bartzelona eta Espainia)
Alexia Putellas (Bartzelona eta London City Lionesses eta Espainia)
Wendie Renard (Olympique Lyon eta Frantzia)
Alessia Russo (Arsenal eta Ingalaterra)
Khadija Shaw (Manchester City eta Jamaika)
Momoto Tanikawa (Bayern Munich eta Japonia)
Caroline Weir (Real Madril eta Olympique Lyon eta Eskozia)
Tessa Wullaert (Inter Milan eta Como eta Belgika)
Urteko atezaina
Ann-Katrin Berger (Gotham FC eta Alemania)
Cata Coll (Bartzelona eta Espainia)
Hannah Hampton (Chelsea eta Ingalaterra)
Lorena (Kansas City Current eta Brasil)
Ayata Yamashita (Manchester City eta Japonia)
Urteko entrenatzailea
Jonatan Giraldez (Olympique Lyon)
Andree Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Japonia)
Pere Romeu (Bartzelona)
Elena Sadiku (BK Hacken)
Etorkizun ederreko urteko gaztea
Veerle Buurman (Chelsea eta Herbehereak)
Vicky Lopez (Bartzelona eta Espainia)
Felicia Shcroder (Hacken eta Real Madril eta Suedia)
Clara Serrajordi (Bartzelona eta Espainia)
Lily Yohannes (Olympique Lyon eta Estatu Batuak)
Urteko kluba
Bartzelona
Bayern Munich
Club America
Manchester City
Olympique Lyon
Gizonezkoen futbola
Urrezko Baloia
Jude Bellingham (Real Madril eta Ingalaterra)
Pau Cubarsi (Bartzelona eta Espainia)
Marc Cucurella (Chelsea eta Real Madril eta Espainia)
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain eta Frantzia)
Luis Diaz (Bayern Munich eta Kolonbia)
Bruno Fernandes (Manchester United eta Portugal)
Gabriel (Arsenal eta Brasil)
Erling Haaland (Manchester City eta Norvegia)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain eta Maroko)
Harry Kane (Bayern Munich eta Ingalaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain eta Georgia)
Lamine Yamal (Bartzelona eta Espainia)
Sadio Mane (Al-Nassr eta Senegal)
Marquinhos (Paris Saint-Germain eta Brasil)
Lautaro Martinez (Inter Milan eta Argentina)
Kylian Mbappe (Real Madril eta Frantzia)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain eta Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami eta Argentina)
Joao Neves (Paris Saint-Germain eta Portugal)
Michael Olise (Bayern Munich eta Frantzia)
Willian Pacho (Paris Saint-Germain eta Ekuador)
Julian Quiñones (Al-Qadsiah eta Mexiko)
Declan Rice (Arsenal eta Ingalaterra)
Rodri (Manchester City eta Bartzelona eta Espainia)
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain eta Espainia)
William Saliba (Arsenal eta Frantzia)
Ferran Torres (Bartzelona eta Paris Saint-Germain eta Espainia)
Dayot Upamecano (Bayern Munich eta Frantzia)
Vinicius Jr (Real Madril eta Brasil)
Vitinha (Paris Saint-Germain eta Portugal)
Urteko atezaina
Yassine Bounou (Al-Hilal eta Maroko)
Thibaut Courtois (Real Madril eta Belgika)
Joan Garcia (Bartzelona eta Espainia)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund eta Suitza)
Emiliano Martinez (Aston Villa eta Chelsea eta Argentina)
Edouard Mendy (Al-Ahli eta Senegal)
David Raya (Arsenal eta Espainia)
Matvey Safonov (Paris Saint-Germain eta Errusia)
Unai Simon (Athletic eta Espainia)
Vozinha (Chaves, Colo-Colo eta Cabo Verde)
Urteko entrenatzailea
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis de la Fuente (Espainia)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincent Kompany (Bayern Munich)
Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Etorkizun ederreko urteko gaztea
Kerim Alajbegovic (RB Salzburg eta Juventus eta Bosnia-Herzegovina)
Ayyoub Bouaddi (Lille eta Manchester City eta Maroko)
Pau Cubarsi (Bartzelona eta Espainia)
Yan Diomande (Leipzig eta Real Madril eta Boli Kosta)
Lennart Karl (Bayern Munich eta Alemania)
Eli Junior Kroupi (Bournemouth eta Frantzia)
Lamine Yamal (Bartzelona eta Espainia)
Johan Manzambi (Friburgo eta Aston Villa eta Suitza)
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen eta Aljeria)
Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain eta Frantzia)
Urteko kluba
Arsenal
Bayern Munich
Bodo/Glimt
Flamengo
Paris Saint-Germain
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