José Luis Mendilibar es destituido del Olympiacos griego
El entrenador de Zaldibar fue fichado por el Olympiacos en febrero de 2024 y tenía contrato hasta junio del próximo año. Según diversos medios, podría ser Imanol Alguacil quien le sustituya en el cargo.
El técnico vasco José Luis Mendilibar ha sido destituido este miércoles del Olympiacos griego, informó en un comunicado el equipo de El Pireo.
A las órdenes de Mendilibar, el Olympiacos ganó la Liga Conferencia de la UEFA en 2024, la primera copa europea que se llevó un club griego, además de un triplete (liga, copa y supercopa griega) en la temporada 2024-2025.
Fue fichado en febrero de 2024 y tenía contrato hasta junio del próximo año. El despido viene después de que los rojiblancos empataran fuera de casa con el Volos FC en la tercera jornada de la liga griega.
La temporada pasada, terminaron segundos en la liga griega, detrás del campeón AEK de Atenas, y también fueron eliminados de la Copa de Grecia.
El Olympiacos es el equipo griego más galardonado ya que cuenta con 48 títulos de la liga griega y 29 copas de Grecia.
Imanol Alguacil tomará su relevo
Por lo que han difundido varios medios, Imanol Alguacil podría ser quien le sustituya en el cargo, tras dejar el Al-Shabab el pasado mes de febrero.
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