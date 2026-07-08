Abian da Donosti Cupeko 34. edizioa, 32 herrialdetako 910 talderekin
Hilaren 12ra bitarte Gipuzkoa oinarrizko futbolaren hiriburu bilakatuko da. Donosti Cup Fundazioak Angola eta Palestina gonbidatu ditu, eta lehen aldiz ijitoen etniako emakumezkoen talde bat izango da.
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Osasunak mediku azterketak egiten jarraitzen du, eta ostiralean egingo du lehen entrenamendua
Luis Miguel Ramisek ostiralean zuzenduko du, Taxoaren, lehenengo lan saioa, Osasunako futbolarien azterketa medikuak amaituta.
Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian
Quique Sanchez Floresek zuzentzen duen taldeak lehen entrenamendua egin du asteazken goizean. Hilaren 18an, Guardian, talde babazorroak bere lehen lagunartekoa jokatuko du, Eibarren aurka.
Edin Terzicek aurreneko aldiz zuzendu du entrenamendua Lezaman
Asteartean aurkeztu zuten entrenatzaile alemaniarraren esanetan, Athleticeko 29 jokalari aritu dira, denboraldiaurrean lehenengoz, klub zuri-gorriaren instalazioetan.
Hodei Arrillagak Eibarrekin berritu du 2029ra arte
Eibarko harrobian hezitako ezker hegalekoak beheko kategorietatik lehen taldera arteko ibilbide osoa egin ostean luzatu du klubarekin duen lotura.
Protesoni: “Eskaintza batzuk entzun dira, baina ez nuen Gasteiztik alde egin nahi"
Atzelari uruguaitarrak 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin. Protesonik prentsaurrekoan adierazi duenez, "Quiquek (Sanchez Flores), iritsi denetik, konfiantza handia eman dit".
Unai Gomezek Udinesekin sinatu du, Athleticek salduta
Erdilari bermeotarrak, 23 urtekoa bera, Athleticeko lehen taldean 117 partida ofizial jokatuta utzi du klub zuri-gorria; 2023an egin zuen debuta Lehen Mailan. Athleticek zehaztu du kopuru finko bat eskuratuko duela transferentziagatik, eta aldagai ekonomikoak gordetzen dituela helburuen, etorkizuneko salmentaren ehunekoaren eta lehentasunez erosteko eskubidearen arabera.
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Suitzak Kolonbia kanporatu du, penaltietan, eta prest daude Munduko Txapelketako final laurdenak
Hauek dira final laurdenetako kanporaketa guztiak: alde batetik, Frantzia-Maroko, eta Espainia-Belgika; bestetik, Norvegia-Ingalaterra, eta Argentina-Suitza. Final zortzirenetako azken kanporaketan, Suitzak eta Kolonbiak 0-0 berdindu dute, eta penaltietan Suitza 4-3 gailendu da.
Romerok, Messik eta Enzok bizia eman diote txapeldunari, Egiptoren aurka gorriak ikusi ondoren (3-2)
Argentina ezinean ibili da Egiptoren aurkako norgehiagokan. Afrikarrak 0-2 aurretik jarri dira markagailuan, Yasser Ibrahim eta Mostafa Ziko jokalarien golei esker.