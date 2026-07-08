Inaugurazio ekitaldia
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Abian da Donosti Cupeko 34. edizioa, 32 herrialdetako 910 talderekin

Iragarkia
Presentacion-Donosti-Cup-desfile
18:00 - 20:00

Donosti Cupen inaugurazio ekitaldia, Illunben. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hilaren 12ra bitarte Gipuzkoa oinarrizko futbolaren hiriburu bilakatuko da. Donosti Cup Fundazioak Angola eta Palestina gonbidatu ditu, eta lehen aldiz ijitoen etniako emakumezkoen talde bat izango da.

Futbola

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