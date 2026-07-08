Ceremonia inaugural
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En marcha la edición número 34 de la Donosti Cup con 910 equipos de 32 nacionalidades

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Presentacion-Donosti-Cup-desfile
18:00 - 20:00
Ceremonia inaugural de la Donosti Cup en Illunbe. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Donosti Cupen 34. edizioaren inaugurazio ekitaldia Illunben
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aunque los partidos ya estaban en marcha, ayer, martes, se celebró en Illunbe la ceremonia inaugural. Por el elevado numero de participantes y la capacidad del recinto de 10 000 localidades, el acto se celebro en dos sesiones.

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