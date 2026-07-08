En marcha la edición número 34 de la Donosti Cup con 910 equipos de 32 nacionalidades
Aunque los partidos ya estaban en marcha, ayer, martes, se celebró en Illunbe la ceremonia inaugural. Por el elevado numero de participantes y la capacidad del recinto de 10 000 localidades, el acto se celebro en dos sesiones.
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El centrocampista francés llegó al club txuri-urdin en edad juvenil y la pasada temporada contribuyó a conseguir la permanencia del Sanse en la LaLiga Hypermotion.
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Edin Terzic dirige su primer entrenamiento en Lezama
A las órdenes del técnico alemán, que fue presentado el martes, 29 jugadores del Athletic han trabajado, por primera vez en esta pretemporada, en las instalaciones del club rojiblanco.
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Protesoni: “Sonaron algunas ofertas, pero nunca quise irme"
El uruguayo, renovado por el club babazorro hasta 2028, ha remarcado en rueda de prensa que "desde que llegó Quique (Sánchez Flores) me depositó muchísima confianza".
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El centrocampista de Bermeo, de 23 años, deja el club rojiblanco después de jugar 117 partidos oficiales con su primer equipo, en el que debutó en 2023. El Athletic ha precisado que ingresa una cantidad fija por la transferencia y que se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
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Estas son todas las eliminatorias de cuartos: en una parte del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica; en la otra parte, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. En la última eliminatoria de octavos de final, Suiza y Colombia han empatado a cero, y en los penaltis Suiza ha ganado por 4-3.