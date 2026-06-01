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Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal

El técnico navarro llega al conjunto amarillo tras dos temporadas y media en el Rayo Vallecano. Ha firmado para tres temporadas.
Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)
Imagen de archivo de Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal
Euskaraz irakurri: Iñigo Perez, Vila-realeko entrenatzaile berria
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KIROLAK EITB

Última actualización

El técnico navarro Iñigo Pérez será el nuevo técnico del Villarreal durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. Reemplaza, así, a Marcelino García Toral.

Pérez llega al conjunto amarillo tras haber dirigido al Rayo Vallecano las últimas dos temporadas y media en LaLiga EA Sports, alcanzando la final de la Conference League 2025-26 e igualando la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría: un octavo puesto la pasada temporada, como en la 2012-13. 

Su andadura como técnico comenzó en las filas del conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola

Iñigo Pérez abandona el banquillo del Rayo Vallecano tras firmar la etapa más histórica del club
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