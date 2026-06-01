Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal

El técnico navarro Iñigo Pérez será el nuevo técnico del Villarreal durante las próximas tres temporadas , hasta junio de 2029. Reemplaza, así, a Marcelino García Toral.



Pérez llega al conjunto amarillo tras haber dirigido al Rayo Vallecano las últimas dos temporadas y media en LaLiga EA Sports, alcanzando la final de la Conference League 2025-26 e igualando la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría: un octavo puesto la pasada temporada, como en la 2012-13.

Su andadura como técnico comenzó en las filas del conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola.