Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal
El técnico navarro Iñigo Pérez será el nuevo técnico del Villarreal durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. Reemplaza, así, a Marcelino García Toral.
Pérez llega al conjunto amarillo tras haber dirigido al Rayo Vallecano las últimas dos temporadas y media en LaLiga EA Sports, alcanzando la final de la Conference League 2025-26 e igualando la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría: un octavo puesto la pasada temporada, como en la 2012-13.
Su andadura como técnico comenzó en las filas del conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola.
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