Eibarren ametsa Castalian lausotu da (2-1)
Talde armagina play-offetik kanpo geratu da Castelloren aurka galdu eta gero. Irabazi egin behar zuen eta beste emaitza batzuen zain egon, baina gaurkoan dena bere kontra atera da.
Bukatu da ametsa. Eibarrek 2-1 galdu Castelloren aurka Castalian eta play-offetatik kanpo geratu da. Sailkatzeko, garaipena behar zuten eta 1-0 irabazi duen Burgosek galtzea. Lehen zatian, Castello Beñat San Joseren taldea baino askoz hobeto ibili da, eta euskaldunek bigarren zatiaren hasieran izan duten errakzioa ez da nahikoa izan porrota ekiditeko.
Castellok labana hortzen artean zuela hasi du partida. Nabaria zen play-offetan sartzea jokoan zuela ere, eta hala erakutsi du lehen minututik. Zentzu horretan, bere lehen aukera garbia bostgarren minutuan iritsi da, Pablo Santiagok area barrutik egindako jaurtiketa indartsu baten ondorioz. Magunagoitiaren gelditua, zutoinaren laguntzarekin, ikaragarria izan da. Bera izan da lehen zatiko onena argi eta garbi.
Castellok aukerak bata besteanen atzetik sortu ditu eta 35. minutuan etxekoen beste zutoin bat iritsi da, Brian Cipenga hegalekoaren erdiraketa baten ondoren. Denbora kontua zirudien Castelloren gol bat ikustea, Eibarrek ez zuelako aurkarien presioa astintzea lortzen. Zentzu horretan, Alex Calatravak aurrea eman dei etxekoei 42. minutuan. Bere jaurtiketak Arbillan jo du eta Magunagoitia baloira iristeko aukerarik gabe utzi du. 1-0 atsedenaldian.
Bigarren zatian Eibar beste energia batekin zelairatu da. Hala, Adu Aresek izan du lehen aukera, baina ezin izan dio bere jaurtiketari indarra eman. Minutu gutxira, Matthys atezainak baloiaren irteeran egindako akats larria ezin izan du aprobetxatu Martonek. Berdinketa lortu duena Jose Corpas izan da 56. minutuan, Barrik korner baten irteeraran desbideratu duen jaurtiketa indartsu batekin.
Jarraian, Martonek ezin izan du ondo errematatu eskuinetik egindako erdiraketa on bat, euskaldunen unerik onenean. Eta horraino iritsi da Beñat San Josek zuzentzen duen taldearen erreakzioa; izan ere, 70. minutuan, Alex Calatravaren asistentzia handi baten laguntzaz, Israel Serok abantaila eman diolako berriro Castellori.
Momentu horretarik amaierara arte, armaginek partida borrokatzen jarraitu dute, gutxienez, neurketa ez galtzeko. Hala ere, Bautistaren bolea Matthys atezainak urrundu du eta Magunazelaiaren errematea, korner batean, ez da barrura sartu.
Eibarren porrota, beraz, play-offetatik kanpo geratzeko. Beste zelai batzuetako emaitzek ere dute lagundu.
Zure interesekoa izan daiteke
Anaitz Arbilla: "Triste gaude, baina oso harro nago talde honekin"
Anaitz Arbilla SD Eibarreko jokalariaren adierazpenak, Castelloren aurka 2-1 galdu ostean. Emaitza horrek igoera play-offa jokatzeko aukerarik gabe utzi du talde armagina. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Garaipen batekin esan dio agur Eibarrek denboraldiari (2-1)
2-1 garaitu du Eibarrek Dux Logroño Ipuruan jokatu duen 2025-26 denboraldiko azken partidan. Gaurkoa Arene Altonagak Eibarren elastikoa jantzita jokatu duen azken partida izan da, 8 denboraldi eman ostean bertan.
Beñat San Jose: “Castello bere etxean aurkari oso zaila da"
Eibar taldeko entrenatzailea armaginek igandean Castalian Castelloren aurka jokatuko duten partidari buruz aritu da. San Josek aurkarien kalitatea eta indarra nabarmendu ditu, eta play-offak jokatzeko irabaztea oso garrantzitsua dela.
Mireia Masegurrek 2027ra arte berritu du Eibarrekin
Kataluniako atzelariak armaginekin duen lotura luzatu du "kirol-proiektuaren funtsezko pieza" gisa sendotuz.
Arene Altonaga kapitainak Eibar utziko du zortzi urteko ibilbide luzearen eta bi igoeren ostean
Altonaga 2018an iritsi zen talde armaginera, 25 urterekin, eta historia egin du Eibar Lehen Mailara eramanez. Hurrengo denboraldian talde gipuzkoarra berriro jaitsi bazen ere, urtebete geroago berriz ere igo zen.
Eibarrek puntu bat lortu du Sevillaren aurkako partidan
Eibarrek hutsean berdindu du Sevillan, etxetik kanpo puntu bat eskuratuz. Azken jardunaldiaren faltan, armaginek hamahirugarren postuan jarraitzen dute. (Bideoa gazteleraz)
Sara Martinek Eibarrekin duen kontratua luzatu du, 2026-2027 denboraldirako
Aurrelaria 2025ean iritsi zen talde armaginera, Real Madriletik, eta, Eibarreko jokalari gisa eman duen lehen denboraldian, 1.600 minututik gora jokatu ditu.
Zer egin behar du Eibarrek igoerako play-offerako sailkatu ahal izateko?
Beñat San Joseren taldeak, 41. jardunaldian 2-0eko emaitzarekin Kordoba garaitu zuenak, EA Sports Ligara igoerako play-offa jokatzeko aukerak dituela du, baina ez dago soilik bere esku: SkyFi Castalian irabazi beharko du, eta Burgosek El Plantio zelaian Andorraren aurka punturik ez lortzea behar du.
Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)
Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.