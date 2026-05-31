LALIGA HYPERMOTION
Eibarren ametsa Castalian lausotu da (2-1)

Talde armagina play-offetik kanpo geratu da Castelloren aurka galdu eta gero. Irabazi egin behar zuen eta beste emaitza batzuen zain egon, baina gaurkoan dena bere kontra atera da.

El EIbar se queda a las puertas
Argazkia: SD Eibar
I M. Z. | KIROLAK EITB

Bukatu da ametsa. Eibarrek 2-1 galdu Castelloren aurka Castalian eta play-offetatik kanpo geratu da. Sailkatzeko, garaipena behar zuten eta 1-0 irabazi duen Burgosek galtzea. Lehen zatian, Castello Beñat San Joseren taldea baino askoz hobeto ibili da, eta euskaldunek bigarren zatiaren hasieran izan duten errakzioa ez da nahikoa izan porrota ekiditeko. 

Castellok labana hortzen artean zuela hasi du partida. Nabaria zen play-offetan sartzea jokoan zuela ere, eta hala erakutsi du lehen minututik. Zentzu horretan, bere lehen aukera garbia bostgarren minutuan iritsi da, Pablo Santiagok area barrutik egindako jaurtiketa indartsu baten ondorioz. Magunagoitiaren gelditua, zutoinaren laguntzarekin, ikaragarria izan da. Bera izan da lehen zatiko onena argi eta garbi.

Castellok aukerak bata besteanen atzetik sortu ditu eta 35. minutuan etxekoen beste zutoin bat iritsi da, Brian Cipenga hegalekoaren erdiraketa baten ondoren. Denbora kontua zirudien Castelloren gol bat ikustea, Eibarrek ez zuelako aurkarien presioa astintzea lortzen. Zentzu horretan, Alex Calatravak aurrea eman dei etxekoei 42. minutuan. Bere jaurtiketak Arbillan jo du eta Magunagoitia baloira iristeko aukerarik gabe utzi du. 1-0 atsedenaldian.

Bigarren zatian Eibar beste energia batekin zelairatu da. Hala, Adu Aresek izan du lehen aukera, baina ezin izan dio bere jaurtiketari indarra eman. Minutu gutxira, Matthys atezainak baloiaren irteeran egindako akats larria ezin izan du aprobetxatu Martonek. Berdinketa lortu duena Jose Corpas izan da 56. minutuan, Barrik korner baten irteeraran desbideratu duen jaurtiketa indartsu batekin.

Jarraian, Martonek ezin izan du ondo errematatu eskuinetik egindako erdiraketa on bat, euskaldunen unerik onenean. Eta horraino iritsi da Beñat San Josek zuzentzen duen taldearen erreakzioa; izan ere, 70. minutuan, Alex Calatravaren asistentzia handi baten laguntzaz, Israel Serok abantaila eman diolako berriro Castellori. 

Momentu horretarik amaierara arte, armaginek partida borrokatzen jarraitu dute, gutxienez, neurketa ez galtzeko. Hala ere, Bautistaren bolea Matthys atezainak urrundu du eta Magunazelaiaren errematea, korner batean, ez da barrura sartu.

Eibarren porrota, beraz, play-offetatik kanpo geratzeko. Beste zelai batzuetako emaitzek ere dute lagundu.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

