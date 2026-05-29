Iñigo Perezek Rayo Vallecanoren aulkia utzi du horren arorik historikoena lortu ostean

Entrenatzaile nafarrak agur esan dio Madrilgo taldeari, bi denboraldi eta erdian hiru aldiz mailari eutsi, Europarako sailkatu eta klubaren historiako lehen final kontinentala jokatu ondoren.

Iñigo Perez entrenatzaile nafarrak Rayo Vallecanoren aulkia utziko duela jakinarazi du ostiral honetan prentsaurrekoan. Bi denboraldi baino gehiago eman ditu Madrilgo taldea entrenatzen, eta denbora horretan, mailari eutsi dio, Europako txapelketarako sailkatu du eta klubaren historiako lehen final europarra jokatu du.

Horrela, 38 urteko entrenatzaileak amaiera eman dio 2024ko otsailaren 14an hasitako etapari, Francisco Rodriguez ordezkatu zuenean. Taldeak egoera zaila bizi zuen orduan, azken 14 partidetan garaipen bakarra lortuta, baina Perezek taldea Lehen Mailan mantentzea lortu zuen, jaitsiera postuak 5 puntura utzita.

2024-2025 denboraldian, mailari eustea ez ezik, Rayo Vallecano Conference Leaguerako sailkatzea ere lortu zuen. 2000-2001 denboralditik lehen aldiz sailkatu zen kluba Europako txapelketa bat jokatzeko. Lorpen horrek kontratua beste urtebetez berritzea ekarri zuen.

2025-2026 denboraldian salbazioa aise lortu du, eta hurrengo denboraldian Europa mailako txapelketa bat jokatzeko aukera izan du azken jardunaldira arte. Gainera, talde zuri-gorria bere historiako lehen final kontinentalera eraman du, Conference Leaguera, eta 1-0 galdu du asteazkenean Crystal Palace Ingalaterrako taldearen aurka.

Guztira, Iñigo Perezek 112 partida zuzendu ditu Rayo Vallecanoren entrenatzaile gisa, eta 3 aldiz lortu du mailari eustea, Conference Leaguerako sailkatzea eta txapeldunorde izatea Europan. Gainera, aurreko denboraldian 52 puntu lortuta, klubaren historiako marka onena berdintzetik puntu bakarrera geratu zen Lehen Mailan.

