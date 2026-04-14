Iraolak ez du Bournemouthekin kontratua berrituko, eta horrek atea irekita uzten dio Athletici edo beste abentura bati

Entrenatzaile gipuzkoarrak hiru denboraldiz jarraian salbatu du talde ingelesa, eta laugarren denboraldian gauza bera egiteko bidean da. Gainera, taldea Europarako sailkatzea lortzen badu historikoa litzateke.

Andoni Iraola, Usurbilgo (Gipuzkoa) entrenatzailea, Ingalaterrako Bournemouth taldearekin. Argazkia: Europa Press

Andoni Iraola entrenatzaile usurbildarrak Ingalaterrako Bournemouth taldearekin duen kontratua ez berritzea erabaki du.

Cherrieskin hiru denboraldi eman ondoren, Iraolak Bournemouth taldearekin zuen harremana ez berritzeko erabakia hartu du. Kontratua ekainaren 30ean da amaitzekoa, eta uda honetatik aurrera abentura berri bati ekingo dio gipuzkoarrak, dela Espainiako Estatuan, Athleticek interesa agertu baitu, dela Premier Leaguen, non ez zaion eskaintzairik falta.

Iraola 2023an iritsi zen Bournemouthera, Steve Cooperren lekua hartzeko, eta hasieran kritikatu egin zuten, emaitza txarrak izan zituelako. Iraolak hiru denboraldiz jarraian salbatu du taldea, eta laugarren denboraldian gauza bera egiteko bidean da. Gainera, taldea Europarako sailkatzea lortuko balu, historikoa litzateke.

Bournemouthek ez du inoiz parte hartu izan Europako txapelketa batean, eta larunbat honetan Emirates Stadiumean irabazi ostean zazpi puntura ditu Txapeldunen Ligara  sailkatzeko postuak.

Entrenatzaile gipuzkoarrak Zipreko AEK Larnaka taldean hasi zuen bere ibilbidea, Mirandes, Rayo Vallecano eta Bournemouth taldeak zuzendu aurretik.

Nahiz eta Cooperrek taldea Championshiperako jaitsieratik salbatu zuzendaritzak Iraolaren aldeko apustua egin zuen. Usurbildarrak kluba Premierren finkatu ez ezik, Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi eta Dean Huijsen futbolariei balioa eman die.

Ohorea izan da Bournemouth zuzentzea

"Ohorea izan da Bournemouth zuzentzea, eta oso harro nago elkarrekin lortu dugun guztiaz. Oso eskertuta nago jokalariekin, eta denbora tarte hau partekatu dudan langile guztiekin", esan du Iraolak ohar batean.

"Zaleei ere eskerrak eman nahi dizkiet, beti, bai ni eta baita taldea ere babesteagatik. Uste dut hau dela alde egiteko une egokia, baina beti gordeko ditut oroitzapen hauek nirekin", gaineratu du.

Bestalde, Bill Foley Bournemouthen presidenteak nabarmendu duenez, Iraolak "berrikuntza, intentsitatea eta filosofia argia" ekarri ditu, eta taldeak goia jo du, zelai barruan zein kanpoan. "Oso eskertuta gaude bere lanagatik, eta oroitzapen ederrak izango ditugu beti, elkarrekin lanean eman dugun denbora eta lortu dugun guztia gogan", erantsi du.

