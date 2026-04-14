Iraola no renueva con el Bournemouth, lo que deja la puerta abierta al Athletic o a otra aventura en la Premier
El técnico usurbildarra Andoni Iraola ha decidido no renovar con el Bournemouth inglés y abandonará el club a final de temporada.
Después de tres temporadas con los Cherries, Iraola ha tomado la decisión de no renovar su acuerdo con el Bournemouth, que expiraba el próximo 30 de junio, y emprenderá a partir de este verano una nueva aventura, ya sea en el Estado español, donde el Athletic Club se ha interesado por él, o en la Premier League, donde no le faltan pretendientes.
Iraola, que llegó en 2023 para suceder a Steve Cooper y que fue criticado en sus inicios por una mala racha de resultados, ha salvado tres temporadas consecutivas al equipo y va camino de una cuarta, además de una posible clasificación a Europa que sería histórica.
El Bournemouth nunca ha participado en competición europea y tras ganar en el Emirates Stadium este sábado está a siete puntos de los puestos de Champions League.
El técnico guipuzcoano comenzó su carrera en los banquillos en el AEK Larnaka de Chipre antes de pasar por el Mirandés, el Rayo Vallecano y el Bournemouth.
Los Cherries apostaron por él pese a que Cooper venía de salvar al equipo del descenso al Championship e Iraola no solo ha asentado al club en la Premier, sino que también ha revalorizado a futbolistas como Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dean Huijsen, todos vendidos por altas cantidades de dinero en los últimos mercados de fichajes.
Andoni Iraola, entrenador usurbildarra
Ha sido un honor dirigir al Bournemouth
"Ha sido un honor dirigir al Bournemouth y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos. Estoy muy agradecido a los jugadores y a todos los trabajadores con los que he compartido este tiempo", ha dicho Iraola en un comunicado difundido por el club.
"También a los aficionados, que han demostrado su fantástico apoyo tanto a mí como el equipo, siempre les estaré agradecido. Creo que este es el momento adecuado para irme, pero siempre guardaré estos recuerdos conmigo", ha añadido.
Por su parte, el presidente del Bournemouth, Bill Foley, ha asegurado que Iraola ha traído "innovación, intensidad y una filosofía clara" que ha elevado el techo del equipo tanto dentro como fuera del campo. "Estamos muy agradecidos de su liderazgo y siempre tendremos grandes recuerdos de nuestro tiempo trabajando juntos, así como de todo lo que hemos conseguido", ha señalado.
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