Iraola no renueva con el Bournemouth, lo que deja la puerta abierta al Athletic o a otra aventura en la Premier

El técnico usurbildarra Andoni Iraola ha decidido no renovar con el Bournemouth inglés y abandonará el club a final de temporada.

Después de tres temporadas con los Cherries, Iraola ha tomado la decisión de no renovar su acuerdo con el Bournemouth, que expiraba el próximo 30 de junio, y emprenderá a partir de este verano una nueva aventura, ya sea en el Estado español, donde el Athletic Club se ha interesado por él, o en la Premier League, donde no le faltan pretendientes.

Iraola, que llegó en 2023 para suceder a Steve Cooper y que fue criticado en sus inicios por una mala racha de resultados, ha salvado tres temporadas consecutivas al equipo y va camino de una cuarta, además de una posible clasificación a Europa que sería histórica.