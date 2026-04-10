Iraola kontratua berritzearen inguruan ari da hizketan Bournemouthekin, baina akordiorik gabe

Iraolak hiru denboraldi daramatza Bournemouthen, eta klubak kontratua berritu nahi dio, baina honek ez du oraindik erabaki zein izango den bere hurrengo urratsa.

(Foto de ARCHIVO) 24 January 2026, United Kingdom, Bournemouth: Bournemouth manager Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League soccer match between AFC Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa 24/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Andoni Iraola Bournemouth taldeko entrenatzaileak onartu du bere etorkizunaz hitz egin duela klubarekin, kontratua udan amaitzen baitzaio, baina ukatu egin du oraingoz akordiorik lortu izana.

Euskal entrenatzaileak ekainaren 30ean amaituko du kontratua Bournemouth klubarekin, eta ez dago argi zein izango duen hurrengo urratsa: kontratua laugarren denboraldirako berritu, Premier Ligako beste aulki batean eseri edo Athleticen abentura berri bati ekin.

"Geldialdian hitz egin dugu, baina ez dago ezer berririk. Oraingoz ez dago aldaketarik, baina hitz egin dugu"

Iraolak hiru denboraldi daramatza Bournemouthen, eta taldeak entrenatzaileari kontratua berritu nahi dio, baina honek ez du oraindik erabaki zein izango duen hurrengo urratsa.

