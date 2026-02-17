Saudi Arabia
Gorde
Saudi Arabiako Al-Shabab taldeak kargutik kendu du Imanol Alguacil entrenatzaile oriotarra

Imanolen taldeak 5-2 galdu zuen ligan Al-Alhiren aurka bere azken partida. Alguacilek 14. postuan utzi du kluba, jaitsiera postuetatik sei puntura.

Imanol-Alguacil-entrenador

Imanol Alguacil entrenatzailea. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Alguacilek zuzentzen zuen taldeak, Al-Shababek, prestatzaile oriotarra kargutik kendu du, Saudi Arabiako taldeak pilatu dituen emaitza txarrengatik. Albistea gaur baieztatu dute, bertako ligako azken porrotaren ostean.

Imanolen taldeak 5-2ko porrot mingarria jaso zuen Al-Alhiren kontra azken jardunaldian. Honenbestez, lehoi zurien zuzendaritzak amaiera eman dio entrenatzaile gipuzkoarraren ibilbideari Riaden. Alguacilek 14. postuan utzi du kluba, jaitsiera postuetatik sei puntura.

Imanolek Saudi Arabiarako bidea hartu zuen, eta Sergio Franciscori lekua utzi zion Realean. Orain dela gutxi, Pellegrino Matarazzok ordezkatu zuen irundarra. Francisco duela hilabete pare bat kaleratu bazuten, orain gauza bera gertatu zaio Imanoli berari.

Saudi Arabiako taldeak X sare sozialean zabaldutako bideo baten bidez agur esan dio oriotarrari:

Imanol Alguacilek Roshn Saudi Leagueko Al-Shabab fitxatu du
Imanol Alguacil Futbola Real Sociedad

