Saudi Arabiako Al-Shabab taldeak kargutik kendu du Imanol Alguacil entrenatzaile oriotarra
Imanolen taldeak 5-2 galdu zuen ligan Al-Alhiren aurka bere azken partida. Alguacilek 14. postuan utzi du kluba, jaitsiera postuetatik sei puntura.
Imanol Alguacilek zuzentzen zuen taldeak, Al-Shababek, prestatzaile oriotarra kargutik kendu du, Saudi Arabiako taldeak pilatu dituen emaitza txarrengatik. Albistea gaur baieztatu dute, bertako ligako azken porrotaren ostean.
Imanolen taldeak 5-2ko porrot mingarria jaso zuen Al-Alhiren kontra azken jardunaldian. Honenbestez, lehoi zurien zuzendaritzak amaiera eman dio entrenatzaile gipuzkoarraren ibilbideari Riaden. Alguacilek 14. postuan utzi du kluba, jaitsiera postuetatik sei puntura.
Imanolek Saudi Arabiarako bidea hartu zuen, eta Sergio Franciscori lekua utzi zion Realean. Orain dela gutxi, Pellegrino Matarazzok ordezkatu zuen irundarra. Francisco duela hilabete pare bat kaleratu bazuten, orain gauza bera gertatu zaio Imanoli berari.
Saudi Arabiako taldeak X sare sozialean zabaldutako bideo baten bidez agur esan dio oriotarrari:
Sansek markagailua irauli du Malagaren aurka, arnasa hartzen jarraitzeko (2-1)
Txuri-urdinen bigarren taldeak aurrerapauso garrantzitsua eman du sailkapenean, etxean aurkari zuzen bat mendean hartuta, alternatiba askoko duelu estu batean.
Nico Williams baja izango da datozen jardunaldietan; Jauregizarren lesioa, berriz, ez da larria
Talde zuri-gorriak argitaratutako mediku-txostenaren arabera, Williamsek kanpoko espezialista batekin landuko du pubalgia. Jauregizarren kasuan, berriz, egindako probekin ikusi dute ez duela lesio larririk, ez belauneko lotailuan, ezta meniskoan ere.
Valverde: "Nico ez dago % 100ean, eta hori arazo bat da berarentzat eta guretzat"
Athleticeko entrenatzaileak Williams anai txikiak dituen arazo fisikoei buruz hitz egin du.
Oihan Sancet: "Badakigu hiru puntuak lortzea zein zaila den eta oso pozik gaude"
Valverderen taldeak Oviedoren etxean lortutako garaipen garrantzitsua izan du hizpide Athleticeko jokalariak (1-2).
Athleticek markagailua irauli du Oviedoren aurka, eta Ligan gora begira jarri da (1-2)
Ilyas Chairak Asturiasko taldea aurreratu du lehenengo zatian; bigarrenean, Athleticek hobera egin du, Mikel Jauregizarrek gol ederra sartu du 1-1ekoa jartzeko, eta Oihan Sancetek, penaltiz, 1-2koa egin du. Jauregizar lesionatu egin da gola sartu duen jokaldian.
Oguiza: "Astean zehar partida asko izan ditugu, eta hori azkenean igarri egiten da"
Irene Oguiza Athleticeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Realaren aurkako derbia 0-2 galdu ondoren.
Egiguren: "Taldea oso gustura dago, egiten ari garen lana erakusten ari gara astuburuetan"
Intza Egiguren Realeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Athleticen aurkako derbia 0-2 amaitu ondoren.
Oyarzabal: “Uste dut ez dugula gure partidarik onena egin, baina honek ezin du aurreko guztia kendu”
Realeko kapitainak txuri-urdinen gola egin du Real Madrilen aurka Bernabeun, baina Rino Matarazzoren gizonek 4-1 galdu dute.
F Liga: Athletic vs Real Sociedad, zuzenean
Ikusi zuzenean Athletic Cluben eta Realaren arteko F Ligako 20. jardunaldiari dagokion euskal derbia, igande honetan, otsailaren 15ean, 12:00etatik aurrera, Lezamatik.