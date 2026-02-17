Arabia Saudí
El Al-Shabab saudí destituye a Imanol Alguacil

El ya exequipo de Imanol perdió en liga por 5-2 ante el Al-Alhi su último partido. Alguacil deja el club en 14ª posición a seis puntos de los puestos de descenso.
Imanol-Alguacil-entrenador
El técnico oriotarra Imanol Alguacil. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Saudi Arabiako Al-Shababek kargutik kendu du Imanol Alguacil
EITB

EITB

Última actualización

El Al-Shabab, equipo que dirigía Imanol Alguacil hasta la fecha, ha decidido anunciar la destitución del míster oriotarra por los malos resultados que acumula el equipo. La noticia se ha confirmado este martes tras la última derrota liguera.

El ya exequipo de Imanol encajó una dolorosa derrota por 5-2 ante el Al-Alhi. La directiva de los leones blancos ha decidido poner punto final a la travesía del técnico guipuzcoano en Riad. Alguacil deja el club en 14ª posición a seis puntos de los puestos de descenso.

Imanol puso rumbo a Arabia Saudí y dejó su sitio a un Sergio Francisco ya destituido y sustituido por Pellegrino Matarazzo. Si el técnico txuri urdin fue despedido hace un par de meses, ahora le ha ocurrido lo mismo al propio Imanol.

El club saudí se ha despedido del preparador guipuzcoano mediante un vídeo colgado en la red social X:

Imanol Alguacil ficha por el Al-Shabab, de la Roshn Saudi League
Imanol Alguacil Fútbol Real Sociedad

