El Al-Shabab saudí destituye a Imanol Alguacil

El Al-Shabab, equipo que dirigía Imanol Alguacil hasta la fecha, ha decidido anunciar la destitución del míster oriotarra por los malos resultados que acumula el equipo. La noticia se ha confirmado este martes tras la última derrota liguera.

El ya exequipo de Imanol encajó una dolorosa derrota por 5-2 ante el Al-Alhi. La directiva de los leones blancos ha decidido poner punto final a la travesía del técnico guipuzcoano en Riad. Alguacil deja el club en 14ª posición a seis puntos de los puestos de descenso.

Imanol puso rumbo a Arabia Saudí y dejó su sitio a un Sergio Francisco ya destituido y sustituido por Pellegrino Matarazzo. Si el técnico txuri urdin fue despedido hace un par de meses, ahora le ha ocurrido lo mismo al propio Imanol.

El club saudí se ha despedido del preparador guipuzcoano mediante un vídeo colgado en la red social X: