El Al-Shabab saudí destituye a Imanol Alguacil
El Al-Shabab, equipo que dirigía Imanol Alguacil hasta la fecha, ha decidido anunciar la destitución del míster oriotarra por los malos resultados que acumula el equipo. La noticia se ha confirmado este martes tras la última derrota liguera.
El ya exequipo de Imanol encajó una dolorosa derrota por 5-2 ante el Al-Alhi. La directiva de los leones blancos ha decidido poner punto final a la travesía del técnico guipuzcoano en Riad. Alguacil deja el club en 14ª posición a seis puntos de los puestos de descenso.
Imanol puso rumbo a Arabia Saudí y dejó su sitio a un Sergio Francisco ya destituido y sustituido por Pellegrino Matarazzo. Si el técnico txuri urdin fue despedido hace un par de meses, ahora le ha ocurrido lo mismo al propio Imanol.
El club saudí se ha despedido del preparador guipuzcoano mediante un vídeo colgado en la red social X:
Te puede interesar
Remontada del Sanse ante el Málaga para seguir respirando (2-1)
El filial txuri-urdin ha dado un paso importante en la clasificación tras imponerse en casa a un rival directo en un duelo exigente y lleno de alternativas.
Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
Según el parte médico publicado por el club rojiblanco, Williams será tratado por un especialista externo para tratar su pubalgia. En el caso de Jauregizar, descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales.
Valverde: "Nico no está al 100 %, y eso es un problema para él y para nosotros"
El entrenador del Athletic se ha referido a los problemas físicos que arrastra el menor de los Williams y que le están impidiendo jugar con regularidad.
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"
El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).
El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)
Ilyas Chaira ha adelantado al equipo asturiano en la primera parte, en la que el Athletic no ha jugado bien, pero, en el segundo tiempo, un gran gol de Mikel Jauregizar, que se ha lesionado en esa jugada, y un tanto de penalti de Oihan Sancet han dado la vuelta al marcador.
Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
Egiguren: "Para nosotras, era un extra de motivación y estamos súper contentas por haber ganado"
Declaraciones de la jugadora de la Real Sociedad Intza Egiguren tras el 0-2 del derbi de la 20ª jornada de la Liga F ante el Athletic.
Oyarzabal: “Las cosas no nos han salido, pero seguimos en dinámica positiva, para quedarnos con lo bueno y tirar para arriba”
El capitán de la Real Sociedad ha sido el autor del gol del equipo txuri-urdin en el Bernabéu, ante el Real Madrid, en un partido en el que los de Rino Matarazzo han perdido por 4-1.
Liga F: Athletic vs. Real Sociedad, en directo
Sigue en directo el derbi correspondiente a la jornada 20 de la Liga F entre el Athletic Club y la Real Sociedad, este domingo, 15 de febrero, a partir las 12:00 horas, desde Lezama.