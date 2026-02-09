EBAKUNTZA

Mikel Merinok eskuineko oinaren ebakuntza arrakastatsua izan du

Arsenaleko futbolari nafarra zelaietatik kanpo egonen da estresaren ondoriozko haustura batengatik.

Mikel Merino
Mikel Merino Arsenaleko jokalaria; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Ebakuntza egin diote Mikel Merinori, astelehen honetan, arrakastarekin, eskuineko oinean estresaren ondoriozko haustura batengatik; horrek zelaietatik kanpo utziko du erdilaria denboraldiaren amaieraraino.

Ebakuntza egina. Itzultzeko pauso bat hurbilago. Eskerrik asko zuen mezu eta maitasun guztiarengatik. Egitan erronka honi aurre egiteko indarra eman didatela”, esan zuen Merinok sare sozialetako post batean.

Arsenalek bere itzulerako eperik jarri ez duen arren, denboraldiaren amaieran entrenamenduetara itzultzea espero da eta bere itxaropena azkeneko asteetan londrestar taldea lagundu ahal izatea eta Munduko Txapelketan egon ahal izatea da. 

