Mikel Merinok eskuineko oinaren ebakuntza arrakastatsua izan du
Arsenaleko futbolari nafarra zelaietatik kanpo egonen da estresaren ondoriozko haustura batengatik.
Ebakuntza egin diote Mikel Merinori, astelehen honetan, arrakastarekin, eskuineko oinean estresaren ondoriozko haustura batengatik; horrek zelaietatik kanpo utziko du erdilaria denboraldiaren amaieraraino.
“Ebakuntza egina. Itzultzeko pauso bat hurbilago. Eskerrik asko zuen mezu eta maitasun guztiarengatik. Egitan erronka honi aurre egiteko indarra eman didatela”, esan zuen Merinok sare sozialetako post batean.
Arsenalek bere itzulerako eperik jarri ez duen arren, denboraldiaren amaieran entrenamenduetara itzultzea espero da eta bere itxaropena azkeneko asteetan londrestar taldea lagundu ahal izatea eta Munduko Txapelketan egon ahal izatea da.
Zure interesekoa izan daiteke
Ibrahim Diabatek "taldearentzat lan asko" egingo duela agindu du
Alaveseko jokalari berriak aurkezpen prentsaurrekoan azaldu duenez, "oso erraza" izan zen akordio batera iristea, berarentzat "ametsa" baitzen Espainiako ligara itzultzea. Aldagelak oso harrera ona egin diola azpimarratu du bolikostarrak.
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"
Jon Mikel Arambururekin elkartu gara, Realeko jokalaria eta Athleticen aurkako derbian San Mamesen gehien nabarmendu zen futbolarietako bat. Kopako finalerdiak ate joka ditugula, asteazkeneko partidaz, taldeaz eta, nola ez, finalaz hitz egin dugu. (Bideoa, espainolez).
Realak errebantxa hartu du Kopan (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Levante Badalonari, Erreginaren Kopatik at utzi zuen taldeari, Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lagovezek lehen gola sartu du, lehen zatian, eta Eizagirrek bigarrena, luzapenean.
Mikel Jauregizar: "Honek indar asko ematen digu datorrenari aurre egiteko"
Athleticeko jokalaria talde bilbotarrak Levanteren aurka lortutako garaipenaz aritu da. Zuri-gorriak 4 eta 2 gailendu dira San Mamesen, espero baino gehiago sufrituta.
Gehiegi sufrituta garaitu du Athleticek Levante San Mamesen (4-2)
Guruzetak (2), Serranok eta Navarrok sartu dituzte zuri-gorrien golak, baina Levantek, jokalari bat gutxiagorekin, 2 gol sartu ditu.
Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"
Carles Aleña Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan Getaferen aurka galdu ondoren (0-2).
Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta beheko postuak gertuago ditu orain (0-2)
Bordalasen taldeak partidaren erritmoa ezarri du, eta garaipena eskuratu du Luis Vazquezek eta Arambarrik, penaltiz, sartutako golei esker.
Athleticek porrot latza jaso du Sevillan (4-0)
Athleticek 4-0 galdu du igande honetan Sevillaren etxean, F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lehen zatian jarri zaie kontra zuri-gorriei, eta bigarrenean aldaketak egin arren, ez dira markagailua iraultzeko nahikoa izan.
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.