Mikel Merino, operado con éxito del pie derecho

Mikel Merino, jugador del Arsenal, fue operado este lunes, con éxito, de una fractura por estrés en el pie derecho, que le tendrá de baja hasta final de temporada.

“Operación hecha. Un paso más cerca de estar de vuelta. Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestro cariño. De verdad que me ha dado más energía para afrontar este reto", dijo Merino, en una publicación en redes sociales.

Aunque el Arsenal no ha puesto plazos para su recuperación, se espera que vuelva a los entrenamientos a final de temporada y su esperanza está en poder ayudar al equipo londinense en las últimas semanas y estar en el Mundial.