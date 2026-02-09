Mikel Merino, operado con éxito del pie derecho
El futbolista navarro del Arsenal estará de baja hasta final de temporada, debido a una fractura por estrés en el pie derecho.
Mikel Merino, jugador del Arsenal, fue operado este lunes, con éxito, de una fractura por estrés en el pie derecho, que le tendrá de baja hasta final de temporada.
“Operación hecha. Un paso más cerca de estar de vuelta. Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestro cariño. De verdad que me ha dado más energía para afrontar este reto", dijo Merino, en una publicación en redes sociales.
Aunque el Arsenal no ha puesto plazos para su recuperación, se espera que vuelva a los entrenamientos a final de temporada y su esperanza está en poder ayudar al equipo londinense en las últimas semanas y estar en el Mundial.
Ibrahim Diabate promete "trabajar mucho para el equipo"
El nuevo jugador del Alavés, que aún no ha debutado como albiazul, ha desvelado en la rueda de prensa de presentación que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga. El marfileño, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se ha sentido muy acogido por el vestuario alavesista.
Aramburu: “Llevamos tiempo cerca de la final; vamos a ir a por todas”
Nos hemos reunido con Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real, y uno de los futbolistas que más destaco en derbi liguero contra el Athletic en San Mamés. Con las semifinales de Copa a la vuelta de la esquina, hemos hablado sobre el partido del miércoles, el equipo y, como no, la final.
La Real Sociedad se toma la revancha de la Copa (2-0)
La Real Sociedad ha ganado 2-0 al Levante Badalona, equipo que le dejó fuera de la Copa de la Reina, en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Zubieta, en el que Lagovez ha marcado el primer gol en la primera parte y Eizagirre el segundo en el descuento.
Nico Serrano: "Sumar los tres puntos y marcar mi primer gol en San Mamés, una tarde redonda"
El jugador del Athletic Club se ha referido a la victoria del equipo bilbaíno ante el Levante. Los rojiblancos se han impuesto en San Mamés por 4 a 2, sufriendo más de lo esperado.
El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)
Guruzeta (2), Serrano y Navarro marcaron los goles de la victoria, pero el Levante, con un jugador menos, logró marcar dos goles.
Aleñá: “En lo anímico hemos bajado un poco y nos ha perjudicado”
Declaraciones del jugador del Alavés Carles Aleñá, después de la derrota contra el Getafe (0-2) en Mendizorrotza en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Alavés pierde con el Getafe y mira de reojo a la zona baja (0-2)
El equipo babazorro ha frenado su escalada tras dos triunfos consecutivos. El equipo de Bordalás, que ha impuesto el ritmo del partido, ha conseguido la victoria con goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti.
Dura derrota del Athletic en Sevilla (4-0)
El Athletic Club ha perdido por 4-0 este domingo en casa del Sevilla en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve, un partido que se le ha puesto en contra a lss rojiblancas desde la primera parte y en el que los cambios en la segunda no han influido en el desarrollo del juego.
Gorrotxategi: "El fútbol son rachas, y ahora estamos en un gran momento"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Elche (3-1) en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).