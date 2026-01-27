Futbol 00 abian da, indarkeria orori aurre egiteko proiektua
Futbol 00 proiektua sortu dute futbolean gertatzen diren indarkeria mota guztien kontra lan egiteko helburuarekin. Gorka Etxeberria zuzendariarekin eta Amaia Olabarrieta koordinatzailearekin izan gara.
Toni Martinez, Carlos Vicenteren balizko salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"
Alaveseko aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka sentsazio onak berretsi zituztelako eta garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behuin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.
Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"
Athleticek Lisboako Sportingen aurka jokatuko du asteazken honetan Txapeldunen Liga faseko azken partida. Iñigo Lekue jokalariak eta Ernesto Valverde entrenatzaileak partidaren analisia egin dute prentsaurrekoan.
Mikel Goti Realeko jokalariak utzita jokatuko du Kordoban
Talde txuri-urdinak azaldu duenez, Gorlizko futbolaria talde andaluziarrean arituko da denboraldi honetan.
Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… Lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, talde zuri-gorriak abaguneari nola heldu beharko liokeen jakiteko.
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak bertan behera utzi du Facundo Garcesi ezarritako zigorra
Behin-behineko neurri horrek indarrean dirauen bitartean, argentinar jatorriko Malaysiako atzelariak bere normal jardun ahal izango du. Beraz, jokalaria talde babazorroarekin entrenatuko du, eta partidak jokatu ahal izango ditu.
Errege Kopako finalaren data aldatuko dute, eta ziurrenik apirilaren 18ra edo 19ra aurreratuko da
Apirilaren 25ean jokatzekoa zen finala, baina sasoi horretan azoka ospatzen dute Sevillan. Gainera, asteburu horretan bertan Motoziklismoko Munduko Txapelketako Espainiako Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora.
Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"
Alaveseko jokalariak Betisen aurka lortutako garaipenari buruz (2-1) hitz egin du Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 21. jardunaldian (adierazpenak gaztelaniaz).
Jaitsierari ihes egiteko garaipena lortu du Alavesek Betisen aurka (2-1)
Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.