Futbol 00 abian da, indarkeria orori aurre egiteko proiektua

Amaia Olabarrieta, Futbol 00 proiektuaren koordinatzailea
Futbol 00 proiektua sortu dute futbolean gertatzen diren indarkeria mota guztien kontra lan egiteko helburuarekin. Gorka Etxeberria zuzendariarekin eta Amaia Olabarrieta koordinatzailearekin izan gara.

