Futbol 00 ya está en marcha, un proyecto para combatir toda violencia
Han creado el proyecto Futbol 00 con el objetivo de luchar contra todas las formas de violencia que se producen en el fútbol. Hemos estado con Gorka Etxeberria, director del proyecto, y con Amaia Olabarrieta, coordinadora del proyecto, en busca de más información.
