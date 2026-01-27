FÚTBOL
Futbol 00 ya está en marcha, un proyecto para combatir toda violencia

18:00 - 20:00
Amaia Olabarrieta, coordinadora del proyecto Futbol 00
Euskaraz irakurri: Futbol 00 abian da, indarkeria orori aurre egiteko proiektua
author image

EITB

Última actualización

Han creado el proyecto Futbol 00 con el objetivo de luchar contra todas las formas de violencia que se producen en el fútbol. Hemos estado con Gorka Etxeberria, director del proyecto, y con Amaia Olabarrieta, coordinadora del proyecto, en busca de más información. 

Fútbol

