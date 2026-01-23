Unai Nuñezek utzita jokatuko du Valentzian
Erdiko atzelariak eskuin zein ezker profilean joka dezake, eta Mouctar Diakhaby lesionatuaren baja betetzeko ekarri dute.
Unai Nuñez erdiko atzelari euskaldunak Valentzian jokatuko du utzita, klubak ostiral honetan iragarri duenez.
Celtako jokalariak Hellas Veronan jokatu du denboraldi honetan, utzita, eta bertan 21 partidetatik 17tan jokatu du. Italiako A Serieko azken sailkatua da talde hori.
Erdiko atzelariak eskuin zein ezker profilean joka dezake, eta Mouctar Diakhaby lesionatuaren baja betetzeko ekarri dute. Ebakuntza gelatik igaro behar izan du, eta klubak baja eman dio Federazioan fitxaketa hori egiteko.
Nuñezek adierazi du Carlos Corberan entrenatzailearekin hitz egin duela, baina "pertsonalki" egin behar duela. Hala ere, zabalik utzi du larunbat honetan Espanyolen aurka jokatzeko aukera.
Zure interesekoa izan daiteke
Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"
Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.
Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.
Raul Moro: “Ondo jarraitzeko eta taldeari eta klubari laguntzeko zereginarekin nator”
Raul Morok 2031ra arte fitxatu du Osasunarekin. Ajaxeko jokalari ohiak prentsaurrekoa eman du Braulio Vazquezekin batera, eta bere ustez egon behar duen lekuan dagoela adierazi du.
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”
Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da.
Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Iago Herrerinek Kolonbiako Lehenengo Mailako Deportivo Pastorekin sinatu du
Herrerinek, 37 urtekoa bera, 2013tik 2021era Athleticen jokatu zuen, eta 119 partidatan 135 gol jaso zituen. Belgikako Charleroi izan du azken taldea.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.