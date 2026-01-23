Lagapena
Unai Nuñezek utzita jokatuko du Valentzian

Erdiko atzelariak eskuin zein ezker profilean joka dezake, eta Mouctar Diakhaby lesionatuaren baja betetzeko ekarri dute.

Unai Nuñez
Unai Núñez. Argazkia: Valencia

Azken eguneratzea

Unai Nuñez erdiko atzelari euskaldunak Valentzian jokatuko du utzita, klubak ostiral honetan iragarri duenez.

Celtako jokalariak Hellas Veronan jokatu du denboraldi honetan, utzita, eta bertan 21 partidetatik 17tan jokatu du. Italiako A Serieko azken sailkatua da talde hori.

Erdiko atzelariak eskuin zein ezker profilean joka dezake, eta Mouctar Diakhaby lesionatuaren baja betetzeko ekarri dute. Ebakuntza gelatik igaro behar izan du, eta klubak baja eman dio Federazioan fitxaketa hori egiteko.

Nuñezek adierazi du Carlos Corberan entrenatzailearekin hitz egin duela, baina "pertsonalki" egin behar duela. Hala ere, zabalik utzi du larunbat honetan Espanyolen aurka jokatzeko aukera.

