Unai Núñez jugará cedido en el Valencia
El central vasco Unai Núñez jugará en el Valencia lo que queda de temporada en calidad de cedido, según ha anunciado el club este viernes.
El jugador del Celta de Vigo, que ha jugado esta campaña en el Hellas Verona italiano, también como cedido, ha jugado en 17 de los 21 encuentros del Hellas, equipo que es colista de la Serie A italiana.
El central, que puede jugar tanto en el perfil derecho como izquierdo, llega para suplir la baja del lesionado Mouctar Diakhaby, que ha tenido que pasar por quirófano y al que el club ha dado de baja federativa para acometer este fichaje.
Núñez ha señalado que ya ha hablado con el técnico Carlos Corberán, pero que lo tiene que hacer más y "personalmente". No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de jugar ya este sábado ante el Espanyol.
Te puede interesar
Valverde: "El Athletic está en un tramo decisivo de la temporada"
El entrenador del Athletic ha reconocido que en la situación en la que se encuentran en LaLiga, en el grupo de diez equipos separados por cuatro puntos en la zona media, y vivos aún en Liga de Campeones y Copa del Rey, están "en un tramo decisivo de la temporada".
Matarazzo: "Lo que hemos hecho en estos partidos es por rendimiento, no por suerte"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Celta en la 21ª jornada de LaLiga EA Sports y sobre la salida de Goti.
Alessio Lisci: "Raúl es un jugador buscado y por suerte hemos podido traerlo"
Por otro lado, ha destacado que ante el Rayo le gustaría ver "a un Osasuna en la línea de lo que estamos haciendo, un Osasuna que intenta ser agresivo, que intenta estar en el partido".
Raúl Moro: “Vengo con la misión de seguir haciéndolo bien, ayudar al equipo y al club”
Raúl Moro ha fichado con Osasuna hasta el 2031. El exjugador del Ajax ha comparecido en rueda de prensa, junto a Braulio Vázquez, y según ha contado está en el sitio que cree que tiene que estar.
Beñat Turrientes: “Estoy en un momento muy bueno, me están saliendo las cosas”
El centrocampista de la Real Sociedad está siendo uno de los jugadores más destacados del cuadro txuri-urdin desde que Rino Matarazzo ha tomado el mando del equipo; EITB ha estado con él.
Osasuna ficha a Raúl Moro hasta 2031
El jugador catalán ha militado en el Ajax esta temporada. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.
Iago Herrerín ficha por el Deportivo Pasto, de la Primera División de Colombia
Herrerín, de 37 años, jugó en el Athletic entre 2013 y 2021, con 135 goles encajados en 119 partidos. Su anterior equipo había sido el Charleroi, de Bélgica.
Nico Serrano: “El partido ha empezado regular, no hemos caído y al final ha sido increíble”
Serrano y Guruzeta han sido dos de los protagonistas del partido contra el Atalanta en la Liga de Campeones. Con la alegría a flor de piel y la sensación tan “increíble” que han vivido, ya esperan al miércoles en San Mamés.
Valverde: “Hemos arriesgado bastante y nos ha salido bien; vamos a ver si lo podemos conseguir en San Mamés”
Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa después de la victoria ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Según ha dicho, esta victoria supone “una alegría inmensa” para el club y todo lo que lo rodea y espera tener una noche mágica en San Mamés contra el Sporting CP.