Unai Núñez jugará cedido en el Valencia

El central vasco Unai Núñez jugará en el Valencia lo que queda de temporada en calidad de cedido, según ha anunciado el club este viernes.

El jugador del Celta de Vigo, que ha jugado esta campaña en el Hellas Verona italiano, también como cedido, ha jugado en 17 de los 21 encuentros del Hellas, equipo que es colista de la Serie A italiana.

El central, que puede jugar tanto en el perfil derecho como izquierdo, llega para suplir la baja del lesionado Mouctar Diakhaby, que ha tenido que pasar por quirófano y al que el club ha dado de baja federativa para acometer este fichaje.

Núñez ha señalado que ya ha hablado con el técnico Carlos Corberán, pero que lo tiene que hacer más y "personalmente". No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de jugar ya este sábado ante el Espanyol.