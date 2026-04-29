ZIGORRAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Esteban Andrada Zaragozako atezain argentinarrak hamahiru partidako zigorra jaso du, Pulido Huescako jokalariari emandako ukabilkadarengatik

Isi Palazon Rayo Vallecanoko jokalariaRI zazpi partidako zigorra ezarri diote, Realaren aurkako partidan jaso zuen kanporatzearen ondorioz.

Esteban Andrada Zaragozako jokalaria. Argazkia: EFE.

author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Esteban Andrada Zaragozako atezain argentinarrak hamahiru partidako zigorra jaso du, Jorge Pulido Huescako atzelariari ukabilkada eman ondoren, pasa den igandean El Alcoraz estadioan jokatutako Hypermotion Ligako 37. jardunaldian.

Espainiako Futbol Federazioaren Diziplina Batzordeak partida bateko zigorra jarri dio ohartarazpen bikoitzarengatik eta horrek eragindako kanporatzeagatik, eta beste hamabi Diziplina Kodigoko 52. artikuluaren aplikazioarengatik. Markagailuan 1-0 emaitzarekin 99. minutuan, Andrada Pulido bulkatzeagatik kaleratua izan zen; txartel gorria ikusi ondoren Huescako kapitaina bilatu zuen, aurpegian ukabilkada bat emateko, orduan iskanbila jendetsu bat egon zen jokalarien artean, amaiera kaotiko hau hainbat txartelekin eta kanporaketa gehiagorekin itxi zen.

Gainera, EA Sports Ligan, Diziplina Batzordeak, Isi Palazon Rayo Vallecanoko jokalariari, zazpi partidako zigorra ezarri dio, Realaren aurkako partidan txartela pilaketagatik (partida bat), protesta egiteagatik (bi partida) eta arbitroa iraintzeagatik (lau partida).

Hypermotion Liga EA Sports Liga Futbola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X