Catenak azken txanpan eman dio garaipena Osasunari Sevillaren aurka (2-1)

Sevillak aurrea hartu du Maupayren golarekin, baina Raul Garcia de Harok eta Catenak partida irauli dute Sadarri garaipena oparitzeko.
PAMPLONA (ESPAÑA), 26/04/2026.- El defensa de Osasuna Alejandro Catena (i) celebra su gol, segundo del equipo ante el Sevilla, durante el partido de la jornada 32 de LaLiga que Atlético Osasuna y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/ Villar López
Catena bere gola ospatzen: Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Osasunak garaipen handia lortu du igande honetan Sadarren Sevillaren aurka markagailua irauliz (2-1) Raul Garcia de Haro eta Alejandro Catenaren golei esker, EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan.

Zure interesekoa izan daiteke

