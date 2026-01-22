Iago Herrerinek Kolonbiako lehenengo mailako Deportivo Pastorekin sinatu du
Herrerin, 37 urtekoa, 2013 eta 2021 artean Athleticen jokatu zuen, eta 119 partidutan 135 gol jaso zituen. Orain arte Belgikako Charleroin ibili da.
Herrerin, 37 urtekoa, 2013 eta 2021 artean Athleticen jokatu zuen, eta 119 partidutan 135 gol jaso zituen. Orain arte Belgikako Charleroi da. Bere ibilbidearen zehar, atezainak hurrengo taldeetan jokatu du: Sestao River, Barakaldo, Valentzia, Leganes, Numantzia, Atletico Madril B, Al-Raed (Saudi Arabia) eta AEK Larnaca (Zipre).
Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.
Atalanta eta Athleticen arteko Txapeldunen Ligako partidaren laburpena (2-3)
Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon. Valverderen taldeak, asko sufritu ostean, Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.
Athleticek atsedenaldian itxura oso txarra zuen neurketa irauli eta aukerekin jarraitzen du (2-3)
Scamaccak italiarrak aurretik jarri ditu, zuri-gorriak eskas ibili diren lehen zatian. Atalanta erabat nagusi izan da atsedenaldira arte. Aldageletatik bueltan, ordea, lehoiak suspertu egin dira eta markagailua irauli dute, besteak beste, Navarroren lan bikainari esker: bi asistentzia eta gol bat.
Arene Altonaga: "Derbi bat irabazteko gogoa dugu, baina Reala hirugarren postuan dago eta talde oso sendoa da"
Erdilari armaginak uste du Reala "indartsu" dagoela, nahiz eta Edna Imaderen falta nabaritu. "Trantsizioan" izango direla erantsi du, baina, hala ere, "jokalari oso onak dituzte, eta kontu handiz ibili beharko gara". Datorren igandeko derbia zuzenean jarraitu ahal izango da EITBn, 11:55etik aurrera.
Ruiz de Galarreta: "Partida oso fisikoa espero dugu, kristoren taldea da eta neurketa oso zaila izango da"
Hala ere, erdilari zuri-gorriak uste du "sentsazio onak berreskuratzeko toki aproposa dela ere, taldeak partida ona egiten badu eta puntuak lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako".
Athleticek, bajaz josita, play-offetarako borrokan jarraitu nahi du Bergamon
Lehoiek historian jokatutako 13 partidatan bigarren garaipena lortzen saiatuko dira Italian, jokalari ugari min hartu dituztela, bederatzi, hain justu. Horien artean Laporte, Williams anaiak, Berenguer eta Yuri, guztiak lesionatuta.
Ane Azkona, Superkopako finalaurrekoaz: "Taldea ilusio handiarekin doa, eta partida ondo prestatu dugu"
Athleticek eta Bartzelonak Superkopako finalaurreko partida jokatuko dute asteazken honetan. Ane Azkona talde zuri-gorriko jokalariak neurketa nola ikusten duen azaldu du prentsaurrekoan.