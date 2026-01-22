Fitxaketa
Iago Herrerinek Kolonbiako lehenengo mailako Deportivo Pastorekin sinatu du

Herrerin, 37 urtekoa, 2013 eta 2021 artean Athleticen jokatu zuen, eta 119 partidutan 135 gol jaso zituen. Orain arte Belgikako Charleroin ibili da.

(Foto de ARCHIVO) Iago Herrerin of Athletic de Bilbao in action during La Liga Spanish championship football match between Leganes and Athletic de Bilbao, April 24th, at Butarque stadium, in Leganes, Madrid, Spain. Irina R.H. / AFP7 / Europapress 24/4/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

Iago Herrerin; IRUDIA: EUROPA PRESS

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Iago Herrerinek Kolonbiako lehenengo mailako Deportivo Pastorekin sinatu du, atezainak eta taldeak, ostegun honetan, jakinarazi dutenaren arabera.

Herrerin, 37 urtekoa, 2013 eta 2021 artean Athleticen jokatu zuen, eta 119 partidutan 135 gol jaso zituen. Orain arte Belgikako Charleroi da. Bere ibilbidearen zehar, atezainak hurrengo taldeetan jokatu du: Sestao River, Barakaldo, Valentzia, Leganes, Numantzia, Atletico Madril B, Al-Raed (Saudi Arabia) eta AEK Larnaca (Zipre).

Athletic Club Futbola

