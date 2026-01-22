Iago Herrerín ficha por el Deportivo Pasto, de la Primera División de Colombia
Iago Herrerín ha fichado por el Deportivo Pasto, de la Primera División de Colombia, según han anunciado el club y el portero este jueves.
Herrerín, de 37 años, jugó en el Athletic entre 2013 y 2021, con 135 goles encajados en 119 partidos. Su anterior equipo había sido el Charleroi, de Bélgica. A lo largo de su carrera, el guardameta ha jugado, además, en los siguientes conjuntos: Sestao River, Barakaldo, Valencia, Leganés, Numancia, Atlético Madrid B, Al-Raed (Arabia Saudita) y AEK Larnaca (Chipre).
