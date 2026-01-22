Fichaje
Iago Herrerín ficha por el Deportivo Pasto, de la Primera División de Colombia

Herrerín, de 37 años, jugó en el Athletic entre 2013 y 2021, con 135 goles encajados en 119 partidos. Su anterior equipo había sido el Charleroi, de Bélgica.
(Foto de ARCHIVO) Iago Herrerin of Athletic de Bilbao in action during La Liga Spanish championship football match between Leganes and Athletic de Bilbao, April 24th, at Butarque stadium, in Leganes, Madrid, Spain. Irina R.H. / AFP7 / Europapress 24/4/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Iago Herrerín; IMAGEN: EUROPA PRESS
Euskaraz irakurri: Iago Herrerinek Kolonbiako Lehen Mailako Deportivo Pasto fitxatu du
E. I. I. | EITB

Iago Herrerín ha fichado por el Deportivo Pasto, de la Primera División de Colombia, según han anunciado el club y el portero este jueves.

Herrerín, de 37 años, jugó en el Athletic entre 2013 y 2021, con 135 goles encajados en 119 partidos. Su anterior equipo había sido el Charleroi, de Bélgica. A lo largo de su carrera, el guardameta ha jugado, además, en los siguientes conjuntos: Sestao River, Barakaldo, Valencia, Leganés, Numancia, Atlético Madrid B, Al-Raed (Arabia Saudita) y AEK Larnaca (Chipre)

